Минское «Динамо» уступило польскому «Пясту» и завершило выступление в Лиге Европы

"Пяст" лучше подошел в реализации своих моментов. Фото: ФК "Динамо" Минск

Минское «Динамо» стартовало в квалификации Лиги Европы с первого раунда. В соперниках был польский «Пяст». Тот самый, который в прошлом году не без труда и удачи прошел борисовский БАТЭ.

Как известно, в этом сезоне первые раунды квалификации состоят из одного матча, а не из двух как обычно (дома и в гостях). И без зрителей. Таковы реалии и последствия пандемии COVID-19.

День матча совпал с днем рождения главного тренера «Динамо» Леонида Кучука. До игры на пресс-конференции он намекнул, что ему не подарят галстук (отсылка к анекдоту). И еще сказал, что смотрит Инстаграм игроков соперника, мол, так можно узнать о тактике и других деталях соперника.

Представители СМИ могли присутствовать на матче только в масках. И рассаживались, соблюдая социальную дистанцию.

На первых минутах подумалось, что можно будет расширить минимальные познания польского языка – с трибуны было хорошо слышно реплики игроков и тренеров. Но позже футболисты «Пяста» больше использовали английский: «Come on, guys», «Easy». Динамовцы подсказывали примерно так: «Двигаем мяч», «один в один», «иди за спину в отбор». Леонид Кучук порой кричал: «В наглую продавливать». Рефери во время угловых наоборот говорили игрокам: «Be careful» (аккуратно).

С первых минут «Динамо» больше контролировало мяч. Но гости в первой более-менее осмысленной атаке заработали штрафной в 20 метрах от ворот: Патрик Липски эффектным ударом в стиле Бекхэма/Пирло вывел «Пяст» вперед на 10-й минуте.

После гола гости отошли назад и ждали возможности для контратак. По сути, за первый тайм у «Динамо» был только один более-менее опасный момент: на 40-й минуте защитники заблокировали удар Евгения Шикавки.

В начале второго тайма у динамовцев опасно пробил Миха Горопевшек. Но «Пяст» вновь ответил не количеством, а качеством: Якуб Сверчок завершил контратаку голевым ударом.

Динамовцы до конца старились отыграться, но с подходами к воротам соперника и созданием голевых моментов было очень туго. Лишь тот же Шикавка мог забивать, но упустил выгодную возможность.

В итоге 2:0, дальше идут поляки.

- Нейтрализовали сильные стороны соперника, не дали ему поднять голову, а «Пяст» - очень мощная команда. Но вы видели штрафной удар? Он все решил, - сказал после матча немногословный Леонид Кучук на пресс-конференции, которая уместилась в полторы минуты.