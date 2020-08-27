«Мы бодры, оптимистичны, все в порядке». Марию Колесникову тоже вызвали на допрос в СК

Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В четверг, 27 августа в СК вызвали уже пятого члена Координационного совета - представителя штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. До этого для дачи показаний в СК вызывали юриста Максима Знака, лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-министра Павла Латушко, писательницу и Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Все они входят в президиум Координационного совета, о создании которого было объявлено 18 августа.

В СК вызвали уже пятого члена Координационного совета Марию Колесникову. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы бодры, оптимистичны, все в порядке, - рассказала Мария Колесникова журналистам. Подробности дела, возбужденного по факту создания совета, Мария не знает. - Надо спросить тех, кто его ведёт. Это инструмент давления на гражданское общество.

Вчера, 26 августа Светлана Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя - Мария Колесникова говорит, что будет принимать решение в зависимости от ситуации.

Колесникова назвала задержания мирных граждан, которые возобновились 26 августа, давлением. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колесникова назвала задержания мирных граждан, которые возобновились 26 августа, давлением.

- Власть отказывается слушать своих собственных граждан.

Накануне Колесникова выступила с заявлением и призвала белорусов вступать в Координационный совет.

- Люди активно приносят заявления - около двух тысяч уже подано.

Мария Колесникова пообщалась с журналистами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, Генпрокуратурой Беларуси по факту создания и деятельности Координационного совета было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного Кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». После этого членов президиума совета стали вызывать на допросы в Следственный комитет.

Накануне Колесникова выступила с заявлением и призвала белорусов вступать в Координационный совет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

25 августа стало известно, что членов совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского суд приговорил к 10 суткам ареста. Обоих признали виновными в организации несанкционированного мероприятия. Их задержали на проходной МТЗ.