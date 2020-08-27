Глава хоккейной федерации ушел в отставку

На заседании исполкома ФХБ Геннадий Савилов выступил с прошением об отставке с поста председателя федерации хоккея. Фото: hockey.by

26 августа на заседании исполкома ФХБ Геннадий Савилов выступил с прошением об отставке с поста председателя федерации хоккея.

- Я ухожу с должности председателя, но не ухожу из хоккея, у меня легко на душе, - цитирует Савилова пресс-служба ФХБ. - Мне не стыдно смотреть вам в глаза, мы остаемся партнерами, коллегами и друзьями, которых объединяет любовь к нашему виду спорта. Да, сейчас в определенных кругах и степени мы расходимся во взглядах на развитие хоккея, что, собственно, и является причиной моего прошения об отставке. Однако это означает лишь то, что мое эго не возобладает над нашими общими интересами. Передаю полномочия своему заместителю Дмитрию Баскову с легким сердцем и пожеланиями удачи. Искренне надеюсь, что новый глава федерации, имя которого мы узнаем в начале сентября (9 сентября. - Ред.), сможет вернуть Беларусь в элиту мирового хоккея и привлечь новые источники финансирования для формирования достаточной материально-технической базы, необходимой для подготовки новых звезд уровня Костицына, Грабовского, Салея.

Напомним, что взявший на себя руководство федерацией Дмитрий Басков еще и генеральный директор минского «Динамо». Он назвал Савилова хорошим товарищем и поблагодарил за работу:

- Мы не говорим друг другу «прощай», уверен, еще не раз встретимся и будем сотрудничать во благо нашей общей привязанности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Болельщиков на «Минск-Арене» будут рассаживать в шахматном порядке

В рамках чемпионата КХЛ «Динамо» начнет сезон 3 сентября домашним матчем с «Йокеритом», а затем с интервалом через день проведет еще три матча. Клуб уже продает абонементы (от 49 до 450 руб.) и билеты (от 5 до 50 руб.). Из-за пандемии билеты будут продаваться только на нижний ярус в шахматном порядке (исключение – семьи и группы друзей). Так что можно предположить, что на первых домашних матчах будет 3-4 тысячи болельщиков.