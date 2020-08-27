Как работает механизм отзыва депутата Палаты представителей: комментарий юриста

Возле минской гимназии №6 выстроилась очередь из желающих сдать подписи на отзыв депутата. Фото: telegram-канал "The Village Беларусь".

- 109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов они убегают от журналистов на улице. Что могут сделать депутаты? Вместе - почти все, поодиночке - защитить свое честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности, - сказал Павел Латушко. - У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязанности и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели.

Право есть, но реально ли сделат7 «Комсомолка» узнала у юристов, какова процедура отзыва депутата Платы представителей Национального собрания Беларуси.

1. Подать заявление на созыв собрания избирателей.

Заявление должно быть подписано минимум 150 избирателями округа. В интернете появился специальный сервис (honest-people.by/deputy-search), где можно найти своего депутата и сгенерировать бланк заявления.

2. Получить ответ на заявление.

Ответ должен прийти в течение 13 дней. Если он положительный - депутаты назначат собрание (определят дату, время, место) или мотивированный отказ. Отказ можно будет обжаловать в районном/городском суде в течение 3 дней. Ввиду возможных отказов юристы рекомендуют собирать подписи избирателей в двух экземплярах - для заявления и для обжалования отказа.

3. Уведомить своего депутата о собрании.

Уведомить нужно и депутата, и Палату представителей о дате, времени, месте проведения собрания избирателей и мотивах предполагаемого отзыва депутата. Уведомления должны быть направлены заказными письмами (обязательно сделать их копии) с уведомлением (которые нужно будет сохранить) в срок минимум за 10 дней до даты собрания.

4. Провести собрание избирателей.

Число участников собрания - минимум 300 избирателей округа.

На собрании нужно:

- выслушать депутата, задать ему интересующие вопросы;

- проголосовать за или против отзыва депутата;

- образовать инициативную группу по сбору подписей (минимум 5 человек);

- выбрать руководителя инициативной группы.

5. Направить в ЦИК документы

Для регистрации инициативной группы в ЦИК потребуются:

- протокол собрания;

- список участников собрания;

- список членов инициативной группы;

- копия письма-уведомления депутата о собрании;

- копия уведомления о получении заказного письма депутатом.

6. Зарегистрировать инициативную группу в ЦИК

Срок для ответа ЦИК - 15 дней. После регистрации нужно получить свидетельства членов инициативной группы и подписные листы для сбора подписей.

7. Собрать подписи об отзыве депутата

Нужно собрать подписи минимум 20% избирателей округа (около 12 - 14 тыс. подписей). Для сбора подписей есть 45 дней.

8. Сдать подписи в областные/городские советы депутатов для проверки

Срок для проверки подписей - 1 месяц. Далее подписные листы передаются в ЦИК, где в течение 15 дней могут быть проверены повторно.

9. Назначение ЦИК даты голосования по отзыву депутата

Дата голосования - не раньше месяца и не позднее двух месяцев с даты принятия такого решения ЦИК.