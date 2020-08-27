Активисты в Беларуси получают штрафы и сутки за митинги и сборы подписей за забастовку

Люди продолжают выражать свое мнение и гражданскую позицию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» оштрафовали и отпустили

Утром 24 августа задержали сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна. Он весь день провел в Солигорском РОВД, а во второй половине дня состоялся суд. Активисту инкриминировали участие сразу в двух несанкционированных массовых мероприятиях.

На протяжении всего дня шахтеры следили за развитием событий и в случае ареста своего коллеги собирались выйти на площадь. Но обошлось без суток - суд признал Бокуна виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и оштрафовал на 25 базовых величин (675 рублей).

Председателя стачкома МЗКТ осудили на 10 суток

Председателя стачкома МЗКТ Александра Лавриновича задержали еще 23 августа. Ему инкриминировали участие в несанкционированном митинге, а также обвинили в том, что он собирал подписи и проводил собрания на территории завода. 26 августа Лавриновича осудили по частям 1 и 2 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Приговор суда - 10 суток административного ареста.

ОМОН задержал 28 работников «Гродно Азота»

О том, что по пути с работы вечером 25 августа в Гродно были задержаны 28 работников одного из крупнейших предприятий города, сообщило агентство БелаПАН.

Очевидцы событий рассказали, что заводчане вышли с работы и колонной примерно 30 - 40 человек направились в центр города. Мужчины несли флаги и плакаты, но ничего не скандировали. Рядом с Курганом Славы к заводчанам подъехал автобус с омоновцами, им было приказано пройти в автобус. Милиционеры сообщили, что гродненцев задерживают за участие в несанкционированном массовом мероприятии и сразу предупредили: «При отказе применим силу».

Когда в областном центре стало известно о задержании, сотни человек приехали к ИВС на улице Гая в Гродно. Они скандировали: «Выпускай!», «Свободу!», «Жыве Беларусь!»

Позже в пресс-службе МВД подтвердили факт задержания протестующих рабочих в Гродно:

- Действительно, в Гродно есть задержанные. Более 20 человек доставлены в РОВД в рамках административного процесса, - уточнили в пресс-службе.

Спустя непродолжительное время заводчан по одному стали выпускать - им выписали административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Руководство «Гродно Азота» ситуацию игнорировать не стало: к изолятору направили служебные микроавтобусы, чтобы развозить задержанных по домам после освобождения.

Напомним, несколькими днями ранее на «Гродно Азоте» тысячи человек подписали заявление о несогласии с результатами президентских выборов. А работники других заводов стали просить их не останавливать производство и тем самым не прекращать поставки важного для других предприятий сырья. С такими заявлениями, по информации «Вечернего Гродно», к коллегам-заводчанам обратились со следующих предприятий «Белнефтехима»: «Могилевхимволокно», «Белшина», Мозырский нефтеперерабатывающий завод, «Светлогорскхимволокно», «Нафтан» и Гомельский химический завод.

Людей предупреждают о возможных санкциях в случае забастовки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задержанным членам Координационного совета дали по 10 суток

24 августа у проходной Минского тракторного завода силовики задержали двух членов президиума Координационного совета: лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову. Во вторник, 25 августа, стало известно, что и Ковалькову, и Дылевского суд приговорил к 10 суткам ареста. Обоих признали виновными в организации несанкционированного мероприятия.

- Наряду с возбуждением уголовного дела (о захвате власти. - Ред.) считаем административный арест Ковальковой и Дылевского еще одной формой давления на членов Координационного совета. Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления, - опубликовал свое заявление Координационный совет в телеграм-канале.

Напомним, ранее Генпрокуратурой Беларуси по факту создания и деятельности Координационного совета было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». После этого членов президиума совета стали вызывать на допросы в Следственный комитет.

Часть сотрудников «Яндекса» покинула Минск и Беларусь

Как сообщил 25 августа Интерфакс со ссылкой на российский портал The Bell, компания «Яндекс» стала вывозить сотрудников белорусского офиса за пределы республики. Случилось это после прошедших обысков, которые силовики провели 13 августа. Сообщается, что в белорусском офисе «Яндекса» работает около 300 человек. Некоторых из них вывезли из Беларуси, тех, кто отказался покидать страну, перевезли в загородные дома. Кроме прочего, в «Яндексе» организован оперативный штаб, который решает вопросы, связанные с безопасностью сотрудников, а также занимается оказанием юридической помощи.

Напомним, 13 августа минский офис компании посетили представители силовых структур. Был проведен обыск, однако ни документы, ни оборудование не изымалось. Задержанных - в офисе в то время находилось несколько сотрудников, остальные работают дистанционно - также не было.

Ситуацию с обысками в «Яндексе» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом сообщает агентство ТАСС. «Мы пристально следим за безопасностью граждан России, за безопасностью российского бизнеса в Беларуси, а также за соблюдением интересов нашего бизнеса. Мы стараемся исходить из того, что ни гражданам России, ни российскому бизнесу ничего не может и не должно угрожать в Беларуси», - отметил Песков.

По его словам, не очень хотелось бы сталкиваться с ситуацией, когда что-либо будет наносить урон интересам российской компании в Беларуси и создавать так называемую внеконкурентную реальность.

«Это, конечно же, было бы крайне нежелательно. Для этого на данный момент нет никаких поводов», - подытожил пресс-секретарь президента России.

Витебские железнодорожники потребовали проведения новых выборов

Работники Витебского отделения БЖД оставили свои подписи под коллективным обращением, которое адресовано председателю облисполкома Николаю Шерстневу, председателю горисполкома Вадиму Зарянкину и начальнику Витебского отделения БелЖД Александру Хомченко.

- Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и официальные цифры, озвученные ЦИК, - говорится в обращении.

Железнодорожники также требуют отставки главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, привлечения к ответственности всех причастных к фальсификации при подсчете голосов, проведения новых выборов президента, освобождения политических заключенных.

Бастовать Витебское отделение БелЖД не будет: оно занимается перевозкой пассажиров и грузов и не имеет возможности законным способом присоединиться к общенациональной забастовке, отмечается в обращении. Пока его подписали 488 человек из почти 5000 сотрудников Витебского отделения.

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