«Воспользовалась правом не свидетельствовать против себя». Марию Колесникову допросили в СК

Мария Колесникова отметила, что следователь разговаривал с ней очень вежливо. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Члена президиума Координационного совета вызывали на допрос в качестве свидетеля. Мария Колесникова провела в СК около двух часов. Все это время ее ждали несколько десятков человек.

- Я воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя, - рассказала Мария журналистам. - Также я подписала документ о неразглашении.

Есть ли в деле обвиняемые, Мария Колесникова не знает. Она отметила, что следователь разговаривал с ней очень вежливо.

Мария Колесникова провела в СК около двух часов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, Мария Колесникова - пятый член президиума Координационного совета, которого вызвали в СК. По факту создания совета было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного Кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».