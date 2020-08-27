Белорусы отказываются платить за коммунальные услуги. Разбираемся, в чем дело

Белорусы в знак протеста оплачивают за коммуналку "символический рубль" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске начали появляться загадочные объявления от коммунальных служб о том, что деньги за коммунальные услуги идут на счета тех, кто услуги предоставляет, а не кого-то еще:

- Поступающие платежи по оплате жилищно-коммунальных услуг зачисляются на расчетные счета поставщиков этих услуг (УП «Минсководокнал», УП «Мингаз», ЖКХ, РУП «Минскэнерго» и т. д.), а не иных организаций, - говорится в тексте объявления от расчетно-справочного центра №3 Первомайского района.

Почему? Как прочитали мы в соцсетях, некоторые белорусы говорят, что по политическим убеждениям не хотят платить за коммунальные услуги.

- Меня к такому шагу подтолкнула политическая ситуация в стране, - рассказывает минчанин Илья. - Я заплатил символический рубль, а остальные деньги отложил на будущее.

По словам Ильи, люди из его окружения также решили в знак несогласия с происходящим в стране отказаться от оплаты коммунальных услуг, в том числе и его родители. Такую же позицию поддерживает минчанин Вадим. Он заплатил за коммунальные услуги в этом месяце «символический рубль» и планирует так поступать и дальше.

Так сколько же белорусов не заплатили за коммуналку в этом месяце? В Министерстве ЖКХ «Комсомолке» пояснили, что общей статистики по стране на этот счет нет - информацией владеют городские и областные исполкомы, а также соответствующие коммунальные службы.

А в Минском городском жилищном хозяйстве заверили, что высоких задолженностей по коммуналке в этом месяце нет.

- У нас люди платят за коммунальные услуги, проблем с оплатой коммунальных услуг нет. У нас, если рассмотреть этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процент собираемости и оплаты выше. Поэтому сказать, что за коммуналку не платят - это неправильно, у нас оплата идет очень даже хорошо, - сказала главный бухгалтер Минского городского жилищного хозяйства Ирина Скакун. - В цифрах я сказать не могу, потому что цифры еще не сформированы. Они появятся только после закрытия месяца - 15 сентября.

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