«Власть забрала голоса, свободу, веру». Десятки женщин выстроились в цепь солидарности у Красного Костела в Минске

В Минске около полусотни женщин выстроились в цепь солидарности у Красного Костела, где накануне силовики заблокировали протестующих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске около Красного Костела 27 августа около пятидесяти женщин выстроились в цепь солидарности. Многие были в белой одежде, с цветами. У участниц акции были связаны руки – у некоторый веревками, у некоторых белыми лентами. «Власть забрала голоса, свободу, веру – Нет!» - плакат с такой надписью держала одна из женщин.

Минск. 27.08.2020 г. Цепь солидарности возле Красного Костела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цепочка солидарности выстроилась около костела в 14 часов. Через 15-20 минут к женщинам подошел сотрудник милиции. Он подходил к женщинам и просил их назвать свои данные, сам при этом не представился. Вскоре появились еще несколько милиционеров в форме, при этом один из них снимал собравшихся на видео, второй повторял в громкоговоритель:

-Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство! Просьба разойтись! В случае невыполнения законных требований вы будете привлечены к установленной ответственности! Не провоцируйте на активные действия, не вынуждайте применять физическую силу и специальные средства, просьба разойтись!

Сотрудники милиции требовали, чтобы женщины разошлись, но во время акции никого не задерживали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Применять физическую силу к участницам цепи солидарности во время акции милиционеры не стали. К собравшимся из костела вышел священник, он поговорил с каждой из девушек, некоторые приняли от него благословение.

К женщинам вышел священнослужитель, он поговорил с каждой из них. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Примерно через час женщины разошлись. Во время цепочки солидарности правоохранительные органы никого не задержали, физическую силу не применяли.

Накануне, 26 августа, силовики во время разгона акции протеста на площади Независимости заблокировали около сотни человек в костеле. Посты были выставлены около входа и выхода, сотрудники милиции никого не выпускали из здания и никого не впускали в него. Священннослужители выразили протест по этому поводу.

У девушек были связаны руки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на начавшийся дождь, цепочка солидарности простояла около костела около часа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки протестовали против того, что "власть забрала голоса, свободу, веру". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 27.08.2020 г. Цепь солидарности возле Красного Костела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 27.08.2020 г. Цепь солидарности возле Красного Костела. Фото: Павел МАРТИНЧИК