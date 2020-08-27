Брестчанка получила повестку в суд: «Все из-за моего бело-красно-белого платья»

Наталья Климович и Владислав Абрамович пошили себе наряды во время предвыборной кампании. Фото: личный архив.

- Бело-красно-белое льняное платье и рубашку для мужа в такой же цветовой гамме я сшила сознательно: не хотели стоять с флагами или транспарантами, но так демонстрировали нашу гражданскую позицию. Можно сказать, носили эту одежду почти каждый день, - рассказывает «Комсомолке» Наталья Климович.

В день задержания, 11 августа, Наталья также была в этом платье на работе. Она работает главным бухгалтером в ювелирной мастерской своего мужа Владислава Абрамовича.

- Наша мастерская находится на пешеходной улице Советской - это всегда было местом сбора и проведения массовых мероприятий. Нам сообщили из исполкома, что до 18 часов нужно закрыть мастерскую и покинуть центр. Только мы собрались, как в мастерскую пришла милиция, - рассказывает Наталья.

По словам женщины, милиционеры смотрели, есть ли запасной выход. А на обратном пути зашли к ним в бухгалтерию.

- Пока милиция блуждала по коридорам мастерской, моя сотрудница уговорила меня накинуть на платье синий рабочий халат. Милиционер подошел ко мне, одернул халат и без объяснения причин сказал: «Пройдемте!» Мое платье для него было как для быка красная тряпка! Когда мой муж спросил об основаниях для задержания, его тоже задержали. Нас отвели в РОВД Брестского района, а через некоторое время мужа увели в другую комнату. Все это время я слышала, как принимают людей и избивают их. Людей заставляли ползти на коленях, а в это время их били дубинками шесть абмалов в камуфляжной форме. Задержали даже 14-летнего мальчика, который шел от репетитора к бабушке. Его избили, а потом среди ночи вызвали родителей со словами: «Забирайте и лучше смотрите за своими детьми!» А нам кричали: «Вы польские шпионы? У вас хоть паспорта белорусские? Сколько вам заплатили? Что вам спокойно не жилось?» На протяжении семи часов периодически влетали в комнату и морально давили, - рассказывает Наталья.

Наталья говорит, что материалы дела сфабрикованы, а судить ее будут за цвет платья. Фото: личный архив.

Около часа ночи женщину загрузили в автозак и привезли в СИЗО №7 на улице К. Маркса в Бресте. Наталья говорит, что в следственном изоляторе к задержанным женщинам относились нормально: выдали матрасы, туалетную бумагу, мыло. Если нужно было, давали таблетки. Но в пятиместную камеру поместили 16 женщин.

- Многие девушки были избиты, особенно ноги и спина. Одной девушке даже сломали нос, - вспоминает Наталья.

В СИЗО брестчанка провела двое суток. Наталья думает, что ее отпустили так быстро, потому что в стране начали выходить женщины с цветами и требовать освободить задержанных. Ее мужа отпустили ночью с 12 на 13 августа - он находился в Доме правосудия в подвале, где стоял больше суток в так называемом «стакане» с еще тремя задержанными. Им не давали спать.

- На моего мужа протокол не составили, а меня обвиняют по части 1 статьи 23.34 КоАП. Но мне до сих пор не объяснили, почему меня все-таки задержали. 25 августа я ознакомилась с материала дела: там написано, что 11 августа в 17.05 я была в толпе протестующих, выкрикивала лозунги, критикующие действующую власть, сотрудники милиции меня неоднократно предупреждали об ответственности, но я никак не реагировала. Это, конечно, неправда. Самое смешное, что в тексте рапорта даже не удосужились поменять пол у глаголов: я там везде «участвовал», «выкрикивал». Будет суд. Я готова к штрафу, к суткам. Но пусть бы они написали, что я была задержана в бело-красно-белом платье, и это нарушение закона. Я не столько расстроена, сколько возмущена!

Супруги участвовали в официально разрешенных митингах Светланы Тихановской. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ СТИЛИСТА

«В свежих коллекциях Alexander McQueen,, Burberry, Givenchy использую бело-красную гамму»

Оказалось, в сезоне осень-зима 2020/2021 ведущие дома моды используют бело-красную цветовую гамму. Об этом «Комсомолке» рассказала стилист Мария Тишкевич:

- Красный - один из тех немногих цветов, который уверенно можно отнести к классическим. Институт цвета Panton назвал оттенок Samba (насыщенно-красный) одним из лидирующих в палитре новых коллекций многих дизайнеров. Неудивительно, что зачастую красный цвет комбинируют в нарядах с белым: последний оттеняет «агрессивность» и «жгучесть» и придает спокойствие всему наряду. И, наоборот, красные вкрапления на белом фоне создают динамику образа. Примеры в свежих коллекциях мировых брендов - Alexander McQueen, Rodarte, Burberry, Givenchy и другие.

Примеры в свежих коллекциях мировых брендов - платье от Alexander McQueen.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У минчанки с балкона украли красный сарафан, а с многоэтажки в Грушевке сняли бело-красно-белый флаг

Минчанка Анна Губанова живет в доме со шпилем около площади Победы. Девушка повесила на свой балкон вещи, которые издалека напоминали бело-красно-белый флаг. В центре композиции был красный сарафан, который исчез с балкона в ночь с 25 на 26 августа. По словам Анны, его похитили неизвестные. На месте сарафана она обнаружила леску с крючком и грузиком.

В дом на улице Дзержинского,11 в Минске проникли неизвестные и сняли с фасада здания 27-метровый бело-красно-белый флаг. Председатель товарищества собственников написал заявление в Московское РУВД. Сейчас милиция должна провести административную проверку.