Латвия вслед за Польшей и Литвой упрощает въезд для белорусов

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На днях власти Польши и Литвы заявили о том, что, несмотря на пандемию коронавируса, намерены упростить въезд для белорусов. Такое решение принято в связи с напряженной внутриполитической ситуацией в стране. А 27 августа еще одна европейская соседка Беларуси заявила о том, что наши граждане смогут оформить визы в ускоренном порядке.

Латвия будет оформлять визы белорусам за несколько часов

10 августа президент Латвии Эгилс Левитс призвал ОБСЕ расследовать, насколько президентские выборы в Беларуси соответствовали демократическим стандартам. А 25 августа МИД Латвии сообщил, что упрощает порядок выдачи виз для белорусов.

- После визита в консульское или дипломатической представительство Латвийской Республики решение вопроса виз для белорусов займет уже не дни, но часы, - передает новостной портал LSM.lv.

Польша возобновляет выдачу виз белорусам

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий говорил, что въезд в страну и доступ к работе для репрессированных белорусов будет упрощен. Глава канцелярии польского правительства Михаил Дворчик заявил, что с 28 августа власти Польши решили возобновить нормальную работу консульств и выдачи виз белорусам. До этого решения в связи с COVID-19 визы выдавались лишь тем гражданам РБ, которые направлялись в Польшу со служебными и гуманитарными целями. Также Михаил Дворчик отметил, что правительство разрабатывает программу помощи восточным соседям.

КСТАТИ

27 августа белорусские пограничники остановили и задержали более чем на 12 часов грузовик с гуманитарной помощью от польского независимого профсоюза «Солидарность». На борту автомобиля находились 20 тонн продовольственных товаров - в основном консервы. Они предназначались для белорусских протестующих.

Напомним, «Солидарность» запустила программу помощи Беларуси, выделив на нее один миллион злотых.

- Как профсоюз, мы обязаны оказывать такую помощь, как 40 лет назад нам помогали другие люди из разных уголков мира, когда мы боролись за свободу и демократию, - сказал член «Солидарности» Марек Левандовски.

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Такие меры поддержки связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в стране (подробнее...)