В Беларуси кредиты на покупку вторичного жилья больше не выдает ни один банк

Сфера кредитования жилья в последнее время переживает непростые времена. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сфера кредитования жилья в последнее время переживает непростые времена. Приостановка кредитования вторичного жилья банками началась еще в середине весны. Первым кредитовать «вторичку» перестал Франсабанк, затем так же поступили и в Беларусбанке, за ними последовали Белагропромбанк и Банк БелВЭБ. Фактически до недавних пор взять деньги взаймы на покупку квартиры можно было только в двух банках страны - БПС-Сбербанке и Белинвестбанке. Первым кредитную программу приостановил Белинвестбанк, а с 27 августа свернул кредитование «вторички» и БПС-Сбербанк. До этого времени он выдавал кредиты под 19,99% годовых.

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«Это только начало цепочки: мы можем ожидать прекращения кредитования новостроек»

- О том, что кредитование недвижимости будет сокращаться и сворачиваться, начали говорить еще весной, - прокомментировала ситуацию с кредитами независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская. - Летом об этом говорили уже однозначно и с уверенностью. Все эксперты сходились: мы не знаем, в какой момент это начнется, когда закроют все кредитные программы. Дело в том, что Национальный банк ежегодно по договоренности с коммерческими банками согласовывает программы финансирования кредитования недвижимости. То есть объемы финансирование кредитования приобретения вторичного жилья определяется для каждого банка в начале года. Каждый банк может выдавать кредиты на собственных условиях, но определенная сумма должна быть выбрана. Эта сумма конечна. В этом году спрос на кредиты был очень высокий, он последовательно подогревался. И по факту сегодня, в конце восьмого месяца года, деньги закончены, сумма, которую банки могут и должны направить на кредитование вторички, выбрана. Поэтому и формулировка такая - «приостановка», а не «прекращение». В начале 2021 года я бы не стала ждать возобновления кредитования - мы только входим в кризис. В текущих условиях нет понимания констант: неизвестна, какой будет размер ставки рефинансирования, каким будет уровень реальных зарплат населения, что вообще будет с экономикой страны. Ни у одного эксперта сейчас нет положительных надежд: никто не говорит, что мы начнем «выплывать». Можем ожидать и сворачивания кредитования новостроек.

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