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«Снятие с должности Мрочека - это плевок в наш адрес»: врачи и сотрудники РНПЦ «Кардиология» вышли на митинг с требованием вернуть директора

Они намерены добиваться восстановления в должности Александра Мрочека. Контракт со знаменитым врачом 27 августа разорвал Минздрав
Виктор ПажитокВиктор ПажитокВикторПажиток
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Врачи вышли на пикет на проспект Дзержинского.

Врачи вышли на пикет на проспект Дзержинского.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без десяти пять у РНПЦ «Кардиология» стали собираться медики. В руках у них плакаты: «Не увольняйте врачей - вам еще лечиться!», «Верни Мрочека!», «Увольняете - кто будет лечить?!».

Медики не согласны с увольнением профессора Александра Мрочека.

Медики не согласны с увольнением профессора Александра Мрочека.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Коллеги, присоединяйтесь, мы всем рады! - приветствуют кардиологи врачей из других медцентров и больниц, пришедших поддержать митингующих.

- На профсоюзном собрании было принято решение написать Александру Лукашенко письмо с настоятельной просьбой вернуть нашего директора и восстановить его в должности,- говорит заведующая клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Марина Колядко.

Врачи вышли протестовать против несправедливого увольнения Александра Мрочека.

Врачи вышли протестовать против несправедливого увольнения Александра Мрочека.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С каждой минутой врачей на пикете становится все больше и больше. Они разворачивают огромную растяжку: «Верните академика Мрочека!!!» Люди скандируют фамилию экс-руководителя. В окнах девятиэтажного здания медучреждения появились пациенты, они поддерживают врачей аплодисментами. Машины, проезжающие мимо, поддерживают их сигналами клаксонов. К медикам присоединились активисты, у которых в руках фотографии Виктора Бабарико, Павла Северинца и других задержанных.

К пикету присоединились люди с портретами тех, кто сейчас находится в заключении.

К пикету присоединились люди с портретами тех, кто сейчас находится в заключении.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В руках у врачей плакаты.

В руках у врачей плакаты.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В какой-то момент медики приняли решение выйти на проспект Дзержинского к метро «Грушевка». Людей становится все больше - к пикету присоединяются неравнодушные минчане, которые выходят из метро.

Цепь неравнодушных людей становится все больше.

Цепь неравнодушных людей становится все больше.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержать врачей пришли неравнодушные люди.

Поддержать врачей пришли неравнодушные люди.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне страшно, но я не могу иначе, - говорит одна из врачей. - Насилие, угрозы. Сколько можно? Снятие с должности Мрочека - это плевок в наш адрес со стороны высшего руководства Минздрава.

Медики рассчитывают добиться восстановления в должности уволенного директора.

Медики рассчитывают добиться восстановления в должности уволенного директора.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики стоят вдоль проспекта, стоит невероятный гул: сигналит каждый проезжающий автомобиль.

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