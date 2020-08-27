Белорусские айтишники начинают уезжать из страны: первые 12 компаний уже собрались

Белорусские айтишники начинают уезжать из страны. Фото носит иллюстративный характер. Фото сайта park.by.

О том, что в связи с ситуацией, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, многие специалисты будут покидать страну, говорят уже давно. Считается, что первой волной могут стать белорусские айтишники.

- По сути, все, что им надо взять - это ноутбук и свою банковскую карту, - пишут пользователи соцсетей. - Снять квартиру, условно, в Киеве, купить билет на поезд и переехать. И работать оттуда точно так же, как и из Минска.

О том, что какая-то IT-компания полностью переехала за границу, речи тогда не шло.

- Нужно перевезти туда не только персонал, но всю инфраструктуру - серверы и так далее, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий, сотрудник крупной белорусской IT-компании. - Причем сделать это так, чтобы не нарушилась работа этой инфраструктуры.

Сегодня, по данным портала Dev.by, 12 белорусских IT-компаний находятся в процессе полного релокейта. Релокейт, простыми словами, - это переезд в другой город или страну по работе. 59 компаний находятся в процессе частичного переезда. Еще 112 компаний начали искать возможности для релокейта.

Так, британская IT-компания Godel Technologies решила обезопасить своих белорусских сотрудников и перевела их на неопределенный срок в Украину. Известно, что центры разработки есть в Минске и всех белорусских областных городах. По данным Dev.by, в Беларуси в компании работает около 1100 человек.

- Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери, - прокомментировали порталу решение представители компании. - Возможность следующего трансфера сотрудников не исключаем, будем смотреть на ход развития событий и учитывать запросы со стороны команды.

Не исключают возможности переезда и в крупнейшей белорусской IT-компании Wargaming. В одной из закрытых групп глава компании Виктор Кислый написал:

- Wargaming - это семья. И я еще раз хочу, чтобы вы знали, что мы всегда рядом в меру наших сил и возможностей. Главной ценностью компании всегда были и остаются люди - и мы окажем вам необходимую юридическую и финансовую поддержку. (...) Сейчас формируется план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Старший вице-президент EPAM присоединился к Координационному совету

Для этого Максим Богрецов взял бессрочный отпуск.

В своем Фейсбуке Максим Богрецов опубликовал обращение по этому поводу. В частности, Максим пишет, что день выборов показал небывалый уровень активности народа. И в этот день он, как и все, испытал уникальное чувство гордости за то, что является белорусом. Однако к этому чувству быстро добавилось чувство стыда, когда власть стала применять беспрецедентный террор по отношению к собственному народу, невиданный здесь со времен Второй мировой войны. Богрецов говорит, что не видит «людей, готовых простить, притвориться, вернуться в загончики к своим клавиатурам, станкам или сковородкам и продолжить содержать власти и силовиков, которые нас, наших друзей, родственников, детей убивают, избивают, унижают под псевдопатриотические песни».

Максим Богрецов принял решение войти в Координационный совет. Он отмечает, что совет не является органом управления и не ставит задачу захвата власти. Просто они пытаются донести до разных участников этого конфликта - прежде всего властей, - что старые методы не работают. «Продолжение насилия - это тупик, сталкивать жителей Беларуси лбами между собой или с соседями не нужно».

В конце обращения старший вице-президент EPAM отметил, что у него есть много практических идей, как построить гражданское общество, создать правильный инвестиционный климат, реально помочь экономике и так далее. «Энергии много», - подчеркнул Богрецов.