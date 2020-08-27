Ксендз Красного костела после инцидента с ОМОН: «Буду ночевать в храме»

В четверг, 27 августа, минчанки в знак протеста выстроились в цепь вдоль Красного костела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площади Независимости уже который день собираются протестующие. Не исключением стала и среда, 26 августа. Здесь собралось около тысячи человек. Около полдевятого вечера бойцы в черном, судя по всему, ОМОН, стал разгонять людей, и заблокировал двери Красного костела, не разрешая никому его покинуть.

- Был дождь, и кто-то, в том числе я, прятался от него у входа в костел. Неожиданно из-за костела выбежал ОМОН, и человек двадцать забежали в костел. Один боец меня аккуратно затолкнул в костел, захлопнув за собой дверь, - рассказывает журналистка портала TUT.BY Александра Квиткевич. - Я попыталась открыть дверь, но она не поддалась. Оказались, что бойцы ее подперли. Другие выходы из костела тоже были заблокированы. На самой службе было человек 30. Только через минут 40 я смогла выйти из костела.

Этот инцидент возмутил как самих верующих, так и священнослужителей.

- У нас ведутся службы каждый день. И каждый вечер происходят какие-то непонятные инциденты. То свет в храме выключат, то еще что-то, - рассказал «Комсомолке» викарий Станислав Станевский, один из ксендзов костела Святого Симеона и святой Елены, известного как Красный костел.

По словам ксендза, 26 августа вечером он хотел попасть в костел, но его не пустили туда - все было оцеплено. Ксендз пожаловался и на то, что силовики ругались матом возле храма Божьего.

- Сегодня (27 августа. - Ред.) я буду здесь, буду ночевать в храме, - сказал нам Станислав Станевский.

Глава белорусского католического епископата митрополит Тадеуш Кондрусевич высказался об инциденте на территории Красного костела. Так, по словам митрополита, он, находясь за границей, с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооруженными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костеле.

- Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания, - приводит слова Тадеуша Кондрусевича сайт Catholic.by.

Он заявил свой протест против неправомерных действий силовых структур.

- Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела Святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь, - считает Кондрусевич.

Выразил протест на действия силовиков и генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Кособуцкий. Он требует не мешать никому заходить в святыню и выходить из нее.

За комментарием о случившемся мы обратились в МВД.

- Мы прокомментируем. Ждите, - сказала нам пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На момент подписания номера комментариев не было.

В четверг, 27 августа, минчанки в знак протеста встали в цепь вдоль Красного костела.

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