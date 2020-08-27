Из-за роста курса доллара белорусы начали скупать машины, но многим банки отказывают с кредитами

Из-за роста курса доллара белорусы начали скупать машины. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В общем-то, ситуация была предсказуемой: каждый раз на фоне ослабления белорусского рубля вырастают продажи дорогих товаров - например, автомобилей. В мае по всей стране было продано всего 2,8 тысячи авто. В июне - уже 3,5 тысячи, в июле - почти 4,9 тысячи. Август пока не закончился, но эксперты уверены: будет еще больше.

По словам экспертов, рост связан с так называемыми девальвационными ожиданиями белорусов. Когда весной курс доллара и евро начал расти, многие решились на покупку автомобиля - брали кредиты или оформляли машину в лизинг. Второй пик - сейчас. Многие считали, что после выборов курс доллара непременно вырастет, а значит, самое время для покупки автомобиля. Так и случилось: 7 августа (за два дня основного дня голосования) официальный курс доллара был 2,44. На момент подготовки этого номера, 27 августа, - 2,65 рубля. То есть доллар буквально за две недели вырос на 8,6%.

Многие автосалоны буквально за несколько дней успели переписать ценники - так сделали в автоцентрах Volkswagen, Kia, Lada, Renault, Skoda. Например, суперпопулярная сейчас новая Skoda Rapid уже подорожала минимум на 1900 рублей. Kia Rio и Renault Logan Stepway - минимум на 500 рублей.

В некоторых автосалонах что-то подорожало, а что-то - нет. Например, ценник на самую популярную модель этого года Lada Vesta остался прежним. А, скажем, на Lada Largus он поднялся минимум на 650 рублей (в зависимости от комплектации).

Некоторые автоцентры цены пока удерживают на уровне предвыборных. Например, пока не подорожали Geely.

- Активно продажи у нас идут всегда, но сейчас людей стало немножко больше, - рассказали «Комсомолке» в одном из столичных автоцентров Geely.

Цены на самые популярные новые автомобили в Беларуси до и после президентских выборов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«В рублях машины будут дорожать»

- В автосалонах уже есть определенный ажиотаж, но он не заканчивается большим объемом продаж из-за дефицита рублевых средств в банках и лизинговых компаниях, через которые покупаются автомобили, - рассказал «Комсомолке» председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - А в последние годы покупка автомобилей в кредит или лизинг очень популярна. И сегодня банки либо отказывают, либо оттягивают принятие решений, и это сказывается на продажах. Но в целом запросы на покупку автомобилей в августе активизировались - особенно тогда, когда белорусский рубль начал слабеть к валютам.

- А что будет с ценами?

- У каждого бренда своя ситуация. Кто-то уже цены пересмотрел, кто-то еще нет. Те машины, которые завозятся из дальнего зарубежья и закупаются за доллары или евро, в рублях уже подорожали. Возможно, у кого-то на складе нет машин, а новые машины уже будут завозиться дороже. Те, у кого есть большой склад и они хотят распродать автомобили, не думаю, что будут сильно поднимать цены. Но понятно, что в рублях машины будут дорожать.