«Не могла представить, что сыну придется уехать из страны из-за одной песни». Звукорежиссеры, которые включили «Перемен» Цоя, уехали в Литву

Влад и Кирилл проведи 10 суток на Окрестина за то, что сорвали районное мероприятие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский до августа этого года работали звукорежиссерами во Дворце детей и молодежи в Минске. 6 августа на районном мероприятии в Киевском сквере они включили перед толпой собравшихся песню «Перемен».

После этого Кирилла и Влада задержали, на следующий день в суде им назначили по 10 суток ареста. 16 августа парней отпустили. Недавно стало известно, что они уехали из Беларуси.

- Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа сразу после происшествия. Когда нас выпустили, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью, – рассказал Соколовский delfi.lt. - Я хочу поблагодарить литовцев за поддержку, особенно тех, кто нам помог и приютил. Мы получили больше помощи, чем надеялись.

Владислав рассказал и об условиях своего содержания на Окрестина: 5 дней из 10 он провел в карцере, на кровати спал только две ночи. Перед тем, как перевести в обычную камеру, у Влада забрали одежду и обувь.

- В камере антисанитария. Не было туалетной бумаги, я не говорю про мыло... В этой камере я провел еще пять суток.

Мама Влада, Ирина Александровна, рассказала «КП», что сын с ней советовался о том, что делать.

- Я долго сомневалась, но после того, как его вызвали в МВД на беседу (это произошло 21 августа), сомнений у меня не осталось. О чем они там беседовали, я точно не знаю. Но после этого мы поняли, что прийти могут в любой момент. Было страшно за сына, страшно за себя. Но теперь я знаю, что он в безопасности. Мне его очень не хватает – мы не только мама и сын, но и большие друзья. Созваниваемся каждый день, смс-ки пишем друг другу. Я не могла даже представить, что моему сыну придется уехать из страны из-за одной песни. Вот свобода слова и действий. Не было драки, никто не выкрикивал матов, ничего такого. Если бы он был политиком или какой-то публичной личностью, но он обычный человек.

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