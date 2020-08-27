Правозащитники собрали показания 450 избитых на протестах в Беларуси и обратились в ООН

Неделю назад в Следственном комитете рассказывали, что 600 человек обратились к ним с заявлениями о том, что получили травмы при задержании Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 12 по 20 августа лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» вместе со Всемирной организацией против пыток опросил больше 450 пострадавших. Около 100 человек - на видео.

Судя по всему, это не окончательная цифра. Уже неделю назад в Следственном комитете рассказывали, что 600 человек обратились к ним с заявлениями о том, что получили травмы при задержании или во время заключения. 124 заявления подали на протестующих.

За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены дела в отношении 46 человек. Ни об одном деле в отношении силовиков неизвестно. Пока проводятся только доследственные проверки. Министр внутренних дел обещал разобраться со всеми случаями, но позже.

- По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет. Я сейчас должен деморализовать милицию в угоду кому-то? - говорил Караев 16 августа.

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинский комитет, Всемирная организация против пыток и Международная организация прав человека обратились к специальному докладчику ООН по пыткам.

26 августа Генпрокуратура сообщила о создании межведомственной комиссии. Она будет координировать работу по заявлениям о насилии. В ее состав вошли представители МВД, СК, Генпрокуратуры, Государственного комитета судебных экспертиз. Участвовать в работе комиссии будут и депутаты Палаты представителей

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Гомеле в СК подали заявление о возбуждении дела за преступления против человечества. Подписалось больше 840 человек

На днях в Гомельский городской отдел Следственного комитета подали коллективное заявление с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 128 УК Беларуси - «Преступления против безопасности человечества». Под эту статью попадают незаконное содержание в заключении, похищение людей, а также «пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с политическими убеждениями». Виновные по этой статье наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Под заявлением подписались 843 человека - сбор подписей инициаторы проводили во время недавних акций протестов в Гомеле.

В заявлении говорится о том, что «факты избиений и применения пыток» были зафиксированы в Центральном, Железнодорожном РОВД Гомеля и других райотделах - в отношении задержанных участников мирных акций протеста против официальных результатов президентских выборов.

Поэтому в коллективном заявлении просят возбудить уголовное дело по ст. 128 в отношении руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД и всех ответственных за незаконные действия силовиков в отношении задержанных.

Перед входом в здание СК около 15 человек выстроились с плакатами, некоторые держали в руках портрет Александра Вихора - парня, задержанного во время протестов, которого недавно похоронили в Гомеле.

Один из тех, кто подал индивидуальное заявление в СК - Павел Погарцев. Он описал пережитое в Центральном РОВД:

- На протяжении около 18 часов заставляли лежать на голом полу лицом вниз, около 20 минут принуждали ползать по полу, в это время избивая ногами и дубинками, в том числе по голове. Все это время не кормили. После освобождения прошел медобследование. Врачи поставили диагноз «черепно-мозговая травма», сотрясение мозга, многочисленные ушибы, гематомы и ссадины.

Жестоко избивали в милиции и Дмитрия Лукомского. Парень вспоминает, что избивавшие пребывали в очень возбужденном состоянии:

- Они испытывали кайф, удовольствие. Сначала я молчал, когда меня били, связанного, а когда начал кричать, они били с еще большей силой, неистово, входили в раж. При этом смеялись. Такое чувство, что они были под амфетамином или другими наркотиками. Придумывали разные изощренные пытки: например, кололи иголками от каких-то значков. И чем сильнее я кричал, тем больше они радовались и сильнее кололи. Правда, в глазах некоторых сотрудников РОВД, которые не участвовали в избиениях, я замечал ужас, ведь стоял страшный крик, стоны, вокруг, в лужах крови валялись выбитые зубы.

По словам парня, он терял сознание, как и другие задержанные, но когда кто-то просил вызвать «скорую», попить воды или сходить в туалет, избиения усиливались. Задержанные говорят, что судьи, которые давали «сутки», не обращали внимания на гематомы и другие травмы. В изоляторе существенную помощь тоже не оказывали - лишь давали таблетки анальгина.

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