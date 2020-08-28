«Моя вина, оказывается, была в том, что я не сидела дома». В Гомеле продолжаются суды по делам задержанных во время акций

В Гомеле продолжаются суды по делам задержанных во время акций Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В гомельские суды продолжают поступать протоколы на задержанных во время уличных акций. 28 августа судили 18-летнюю Елизавету, которую задержали еще 10 августа. После того, как хрупкая девушка побывала в руках ОМОНа, у нее оказались поврежденными шейные позвонки. Сейчас Лиза проходит лечение, но с травмой, судя по всему, ей придется провести всю жизнь. Из-за смещения шейных позвонков у девушки часто кружится голова, ее тошнит. Пришлось обращаться за помощью и к психологу.

«ПРИКАЗАЛИ РАЗДЕТЬСЯ ДОГОЛА, ЗАСТАВИЛИ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН»

Елизавета и Станислав говорят, что они просто гуляли в тот вечер по городу, однако обоих обвинили в участии в незаконном митинге.

- Когда вы вышли из кафе, нас схватили омоновцы, кричали на нас матами. Я была в байке, они надвинули мне капюшон на голову и завязали шнурки от него. Мне нечем было дышать, я жаловалась, у меня больное сердце, а они только ругались в ответ, - говорит Лиза.

Ее с парнем и других задержанных привезли в Советский РОВД, где продолжились издевательства.

- Завели в спортивный зал и поставили на колени, сильно надавив на шею. У меня кружилась голова, болело сердце. Я просила помощи, но никто не реагировал. Наоборот, два омоновца весом килограммов по сто, наседали на меня, чтобы я ниже склоняла голову. Потом передали женщинам-милиционерам. Они приказали раздеться догола. Потом взяли мой телефон, заставили его разблокировать, смотрели мои личные фото и удаляли их, матерились, - вспоминает Лиза.

Она говорит, что в ту ночь не раз слышала от силовиков, что из-за «таких тварей как мы они третьи сутки не видят своих детей». Уже глубокой ночью Елизавету выпустили из РОВД, она сняла побои, прошла судмедэкспертизу и подала заявление в СК. Но девушку еще и вызвали в суд.

Заседание прошло в кабинете судьи, пресса и друзья Лизы не смогли попасть на процесс.

- Несмотря на то, что я доказывала, что не участвовала в митинге, судья признал меня виновной, правда, ограничился предупреждением. И говорил про какие-то деньги, которые якобы получают участники акций. А моя вина, оказывается, была в том, что я не сидела дома - мол, по телевизору предупреждали, чтобы не ходили на улицы.

А Станислава судили вскоре после задержания и дали 10 суток. Его тоже ставили на колени в РОВД, во время допроса заставляли лежать на полу, а подниматься разрешали только тогда, когда нужно было подписать протокол.

ДЛЯ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ «НЕТ ОСНОВАНИЙ»

В Гомельском областном суде в то же день рассматривали жалобы тех, кого судили в районных судах раньше. Двум парням, которым дали по 15 суток, но которых выпустили раньше, уменьшили наказание. Ребят все равно признали виновными, но дали ровно столько суток, сколько они уже отсидели.

- Меня обвинили в участии в несанкционированном митинге и неповиновении милиции. На обжалование я принес запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что как только ко мне подошли силовики, я сразу пошел с ними, никак не сопротивлялся. Запись доказывала и нестыковки в деле: по протоколу, меня задержали совсем в другом месте и в другое время. Но судья, несмотря на все это, все равно признал меня виновным, - рассказывает Никита.

Молодой человек попал в автозак, когда вышел из кафе со своей девушкой. Подругу отпустили, а Никиту завезли в РОВД, где продержали до пяти утра:

- Около двух ночи составили протоколы - всем задержанным одинаковые, как под копирку. Неправильно было записано место и время задержания, и что я, якобы, кричал, хлопал, вырывался. Ничего этого не было. Но под психологическим давлением все подписал - мне обещали, что если буду на все соглашаться, дадут предупреждение или небольшой штраф. А в итоге, как и всем, дали 15 суток. Отсидел я трое суток, а потом отпустили. На обжаловании в областном суде эти трое суток мне и дали.

Также поступили и другим молодым человеком, Павлом. Его сильно избили в РОВД, заставляли ползать по полу, издевались, осудили на сутки, но выпустили раньше срока. На обжалование с парнем пришли свидетели, у которых было видео, что Павел не сопротивлялся при задержании, хотя в этом его обвиняют. Но судья посчитал, что для допроса свидетелей «нет оснований».

А тем, кому районные суды давали штрафы, в областном суде решения не меняли и оставляли в силе постановления. К примеру, 15 базовых величин нужно выплатить Денису, который тоже вечером просто гулял с девушкой:

- Подлетели, заломали руки, затащили в машину, а девушку отпустили. В РОВД положили лицом в пол. Разве я заслуживаю такого отношения, если ничего не нарушал, не сопротивлялся? Кто за это ответит? За что меня посадили в СИЗО до суда? А еще и штраф дали. Даже если бы я и был на митинге - это конституционное право на участие в мирных собраниях, это международные нормы, - подчеркнул Денис в суде.

Однако областной суд оставил наказание в силе, как и Александре, которую тоже оштрафовали. Другие обжалования в областном суде продолжатся на следующей неделе.