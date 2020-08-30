Протесты в Гомеле 29 августа: субботник, необычная женская акция и задержание музыкантов

Девушки ходили вокруг картин, а милиционер - вокруг девушек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

События в Гомеле 29 августа начались… с субботника. В чатах предложили желающим собраться на природе и сделать полезное дело - чтобы показать властям, что протестная молодежь готова не только митинговать, но и бесплатно работать на благо общества. На берегу Волотовского озера, популярного места отдыха, участники протестов под бело-красно-белыми флагами организовали уборку и собрали несколько больших мешков мусора.

А на 16.00 запланировали женский марш. Но старт акции на площади Победы сместился из-за инцидента: к журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой подошли милиционеры, когда она собралась снимать стрим. Чтобы журналистку не задержали, она села на землю.

Журналистка села на землю, чтобы ее не задержали Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ларису обступили милиционеры, пришедшие на акцию женщины и прохожие - началась перепалка. Милиционеры заявили, что привлекут к ответственности Ларису за работу «без аккредитации», а журналист доказывала, что имеет право снимать трансляцию как обычный гражданин. Милиционеры поставили условие: снимать без штатива и микрофона. В итоге, когда Лариса показала удостоверение зарегистрированного СМИ, милиция отступила.

Милиция отступила, когда Лариса показала удостоверение Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Девушки и женщины выстроились цепочкой на тротуаре под постоянные предупреждения в мегафон, что «мероприятие несакционированное», и требования разойтись. Цепочка стояла молча, без лозунгов, флагов и плакатов. Чтобы не попасть под статью за участие в несанкционированном мероприятии, кто-то предложил развернуться лицом к картинам, которые выставили прямо на улице - судя по всему, чтобы помешать протестующим собраться.

Девушки выстроились в цепочку, но без флагов и плакатов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Женская цепочка примерно из 50 человек больше часа ходила по кругу, рассматривая экспозицию. Во время необычного хоровода несколько женщин пели «Купалинку» и «Пагоню», а милиционер ходил следом и требовал разойтись.

Девушки стояли молча, но их все равно предупреждали о несанкционированной акции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После этого небольшая колонна прошла по улицам города и прибыла к цирку, где уличные музыканты-рокеры устроили традиционный концерт. Однако вскоре милиция потребовала прекратить выступление - под предлогом того, что поступили жалобы от жильцов близлежащих домов на громкую музыку. Отметим, что до того несколько дней подряд здесь же допоздна звучала очень громкая музыка с ура-патриотическими песнями.

Милиционеры стояли рядом и призывали разойтись Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Музыканты и слушатели переместились в сквер, однако и туда пришла милиция с требованием прекратить концерт. По словам очевидцев, двоих музыкантов посадили в милицейский УАЗик и увезли. Около десятка человек отправилась в Центральный РОВД следом. Там же была и задержанная раньше у цирка девушка - она помахала бело-красно-белым флагом.

Как и в других городах, в воскресенье в Гомеле запланирован марш сторонников перемен. К этому хорошо подготовились власти: все центральные площади и участки улиц заняли выставками, ярмарками, концертами.

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