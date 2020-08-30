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Общество

Протесты в Гомеле 29 августа: субботник, необычная женская акция и задержание музыкантов

Женская цепочка под присмотром милиции больше часа ходила вокруг экспозиции картин, которые выставили прямо на улице - на месте сбора протестующих
Павел МицкевичПавел МицкевичПавелМицкевич
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Девушки ходили вокруг картин, а милиционер - вокруг девушек

Девушки ходили вокруг картин, а милиционер - вокруг девушек

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

События в Гомеле 29 августа начались… с субботника. В чатах предложили желающим собраться на природе и сделать полезное дело - чтобы показать властям, что протестная молодежь готова не только митинговать, но и бесплатно работать на благо общества. На берегу Волотовского озера, популярного места отдыха, участники протестов под бело-красно-белыми флагами организовали уборку и собрали несколько больших мешков мусора.

А на 16.00 запланировали женский марш. Но старт акции на площади Победы сместился из-за инцидента: к журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой подошли милиционеры, когда она собралась снимать стрим. Чтобы журналистку не задержали, она села на землю.

Журналистка села на землю, чтобы ее не задержали

Журналистка села на землю, чтобы ее не задержали

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ларису обступили милиционеры, пришедшие на акцию женщины и прохожие - началась перепалка. Милиционеры заявили, что привлекут к ответственности Ларису за работу «без аккредитации», а журналист доказывала, что имеет право снимать трансляцию как обычный гражданин. Милиционеры поставили условие: снимать без штатива и микрофона. В итоге, когда Лариса показала удостоверение зарегистрированного СМИ, милиция отступила.

Милиция отступила, когда Лариса показала удостоверение

Милиция отступила, когда Лариса показала удостоверение

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Девушки и женщины выстроились цепочкой на тротуаре под постоянные предупреждения в мегафон, что «мероприятие несакционированное», и требования разойтись. Цепочка стояла молча, без лозунгов, флагов и плакатов. Чтобы не попасть под статью за участие в несанкционированном мероприятии, кто-то предложил развернуться лицом к картинам, которые выставили прямо на улице - судя по всему, чтобы помешать протестующим собраться.

Девушки выстроились в цепочку, но без флагов и плакатов

Девушки выстроились в цепочку, но без флагов и плакатов

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Женская цепочка примерно из 50 человек больше часа ходила по кругу, рассматривая экспозицию. Во время необычного хоровода несколько женщин пели «Купалинку» и «Пагоню», а милиционер ходил следом и требовал разойтись.

Девушки стояли молча, но их все равно предупреждали о несанкционированной акции

Девушки стояли молча, но их все равно предупреждали о несанкционированной акции

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После этого небольшая колонна прошла по улицам города и прибыла к цирку, где уличные музыканты-рокеры устроили традиционный концерт. Однако вскоре милиция потребовала прекратить выступление - под предлогом того, что поступили жалобы от жильцов близлежащих домов на громкую музыку. Отметим, что до того несколько дней подряд здесь же допоздна звучала очень громкая музыка с ура-патриотическими песнями.

Милиционеры стояли рядом и призывали разойтись

Милиционеры стояли рядом и призывали разойтись

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Музыканты и слушатели переместились в сквер, однако и туда пришла милиция с требованием прекратить концерт. По словам очевидцев, двоих музыкантов посадили в милицейский УАЗик и увезли. Около десятка человек отправилась в Центральный РОВД следом. Там же была и задержанная раньше у цирка девушка - она помахала бело-красно-белым флагом.

Как и в других городах, в воскресенье в Гомеле запланирован марш сторонников перемен. К этому хорошо подготовились власти: все центральные площади и участки улиц заняли выставками, ярмарками, концертами.

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