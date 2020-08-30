«Наш кукловод - совесть»: как 30 августа в Гомеле прошел многотысячный марш, несмотря на запреты и жару +32

Массовое шествие прошло по центральным улицам Гомеля 30 августа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

От универмага «Гомель» марш сторонников перемен 30 августа стартовал в составе около ста человек. Когда участники собрались на площадке перед магазином, тут же подошли милиционеры и начали снимать на видео. Сотрудники не представлялись, были без знаков различия, только в черных майках - это вызвало возмущение собравшихся. А предупреждения о несанкционированном мероприятии и требования разойтись демонстранты встретили гулом негодования и хлопками.

Шествие проходило мимо цирка, на котором сделали декор с госсимволикой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По дороге к колонне постоянно присоединялись люди, и уже на подходе к площади Ленина шествие насчитывало, визуально, около двух-трех тысяч человек. На главную площадь демонстрантам помешала выйти ярмарка, которую устроили здесь власти. Рядом, у драмтеатра, поставили сцену и устроили концерт. За театром - выставку картин. Вообще, все центральные площади власти заняли ярмарками, выставками и концертами, поэтому колонна гуляла по главным улицам по традиционному маршруту.

Как обычно, многие на марш пришли целыми семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На выходе из площади Ленина число участников шествия заметно увеличилось, и на проспекте Ленина на тротуарах по обе стороны от проезжей части оно растянулось на несколько сот метров. В Гомеле была жара +30 ... +32 градуса, поэтому волонтеры раздавали воду.

В колонне были люди с креативными плакатами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кроме привычных протестных лозунгов колонна скандировала и новые: «Саша, ты уволен!», «Трибунал!», «У нас украли выборы!».

На семь вечера о задержаниях в Гомеле ничего не сообщалось. Милиция постоянно сопровождала шествие, а оцепления из силовиков в касках колонна встретила возле здания УВД и облисполкома скандированием: «Позор! Не забудем, не простим!»

Шествие постоянно сопровождала милиция Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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