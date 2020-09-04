«Шествием он не руководил, но координировал»: в суде над журналистом «КП» Никитой Недоверковым выступает ОМОН

Журналистов задержали, когда они выполняли свою работу - собирали информацию о том, что происходит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

4 сентября в суде Октябрьского района продолжают слушать дела задержанных во время работы на акции протеста журналистов. Напомним, 1 сентября на студенческой акции протеста шесть сотрудников СМИ были задержаны - журналисты «КП» Мария Элешевич, Святослав Зоркий (Сергей Щеголев), Никита Недоверков (Дуболеко), журналисты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

Процессы идут параллельно, двое судей рассматривают по три дела. Напомним, 2 сентября суд отправил протоколы на доработку в РУВД. Сегодня, 4 сентября выяснилось, что протоколы не доработали, а составили новые – об этом в суде заявил адвокат Андрей Мочалов.

В материалах дела видеооператора Никиты Недоверкова (Дуболеко) сказано, что с 15.30 до 16.20 он принимал участие в несанкционированном шествии. Дело слушают в суде 4 сентября. Процесс ведет судья Ольга Неборская.

Адвокат заявил ходатайство о том, чтобы дело было прекращено. Он говорит, что нет информации о статусе акции – была она санкционирована или нет.

Никита свою вину не признает.

- Хочу отметить, что на тех видео, которые были просмотрены в суде, было видно, что я не выкрикивал никаких лозунгов, а всего лишь выполнял свою работу. В тот день я снял 68 коротких видео. Я был с коллегами – все, как и я, выполняли свое редакционное задание и делали свою работу.

На Никите была черная бейсболка, синяя кофта, жилет «Пресса», бейдж, черные брюки.

Омоновец: «Подсказывал толпе, куда двигаться и направляться»

Свидетель Александр Летковский, милиционер ОМОН (по крайней мере, так он представился - у адвоката есть информация о том, что настоящее имя засекречено) 1 сентября работал на несанкционированной акции. Сначала он был на автомобиле, в районе Немиги вышел из машины и пошел в толпу. Свидетель говорит, что Никита привлек его внимание своим поведением:

- Помимо того, что он выполнял свои служебные обязанности, он подсказывал толпе. То есть он и его коллеги не управляли толпой, а скорее подсказывали, куда двигаться и куда направляться.

Адвокат спрашивает свидетеля о цвете его одежды в тот день, чтобы идентифицировать его на видео.

- Я являюсь сотрудником спецподразделения, и не могу говорить, чтобы в будущем не рассекретиться.

- Ну наденете другие джинсы. Очевидно, что у вас более одних штанов, - настаивает адвокат. Суд вопрос снимает.

Свидетель рассказывает, что запомнил Никиту по сумке с яркой вставкой, жилетке с надписью «Пресса».

Второй свидетель, сотрудник ОМОН Анатолий Млечко, рассказывает, что сопровождал несанкционированное шествие и выявлял особо активных провокаторов в колонне.

- Обратил внимание на молодого человека, вот, который сидит. Он призывал колонну не останавливаться и продолжать движение в сторону проспекта Независимости.

Млечко говорит, что видел Никиту на расстоянии двух-трех метров.

- Я стоял просто и наблюдал. В мои функции входит выявление активных участников шествия. Он направлял толпу, говорил «Ребята, не останавливаемся, проходите дальше». Шествием он не руководил, скорее всего, координировал или направлял.

По результатам опроса свидетелей защитник заявил ходатайство: ни один из документов, которые подтверждают фамилию свидетелей, в суд не предоставили, его личность не идентифицирована, кроме того, есть рапорт из РУВД о том, что эти данные не настоящие.

- То есть в РУВД придумали такие данные. В Беларуси нет такого понятия, как секретный свидетель. Это и близко никак законом не предусмотрено. Я ходатайствую о том, чтобы они были вызваны в суд лично.

Суд ходатайство отклонил – личность свидетелей установлена.

Свидетель Антон Трофимович, журналист «Радые Свабода» вечером 1 сентября работал на студенческой акции. Он утверждает, что Никита Недоверков (Дуболеко) никого не координировал и не направлял.

- У той момант, калі мы былі побач з Мікітам, ен ніякіх заклікаў не рабіў. Ен альбо назіраў, альбо здымаў гэта на фота-відэакамеру. Рух калоны быў вельмі хаатычны, як толькі ўпіраўся ў ланцуг міліцыі, студэнты самі змянялі маршрут. Не Дубалека скіроўваў шэсце. Сярод усіх журналістаў ніхто не даваў указанняў – яны просто адсочвалі працэс, але не ўмешваліся ў ход. Студэнты шлі там, дзе быў свабодны праход і дзе не перагараджала рух міліцыя.

Суд объявил перерыв до 15.20.

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