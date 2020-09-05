Иммиграция в Англию: как подготовиться к переезду

Язык

Понимание местного наречия требуется как на бытовом, так и на профессиональном уровне. Это обязательный параметр избежать работы, с которым не получится.

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Именно поэтому мы настоятельно советуем сперва взяться за английский, а только затем планировать переезд. Это безусловно верный подход, ведь, располагая лингвистическими навыками, вы ощутимо расширяете спектр стран для потенциального переезда.

Климат

Он, будем честными, непрост. Конечно, наслаждаться бирмингемской осенью или легким лондонским туманом можно, но не все на это способны. Вполне возможно, что для вас чрезвычайно важно наличие достаточного количества солнечных дней.

В Англии с этим проблемы. Высокая влажность, сравнительно небольшая освещенность и достаточно низкое небо – это неотъемлемые атрибуты английских будней. Мы рекомендуем сперва съездить в Великобританию на недельку.

Погостите в отеле, отправьтесь загород, одним словом, максимально приблизьте свой быт к типичному. Если климат никак не дал о себе знать, мы вас поздравляем – вам можно жить в Англии.

Менталитет

Англичане – люди тонкие, и это не преувеличение. Конечно, простые заводские рабочие лишены искусных манер, но вот представители высокого общества требуют соблюдения определенного этикета.

Придется мириться с особым распорядком дня, которому следуют англичане. Также во внимание необходимо принять местный юмор, который получится осознать только с достаточным лингвистическим багажом.

Не пробуйте держаться особняком или, того хуже, перестраивать окружающих под свои привычки. В чужой монастырь со своим уставом не идут.

Цены

Англию нельзя считать дешевой страной. Будучи одним из центров мировой торговли и производства, эта держава предлагает сравнительно высокие ценники даже на типичные продукты.

Например, самый низкопробный сыр, в качестве которого следует усомниться, поставляется на прилавки за ±4 фунта. Конечно, разница с той же Москвой несущественна, но она есть, и её следует брать во внимание. Правда, и доходы в Англии на порядок выше, однако это тема отдельной статьи.

Дополнительно сконцентрируйтесь на приведенных моментах, чтобы сделать собственную смену места жительства относительно легкой и лишенной проблем. Желаем удачи и приятного переезда!

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ИП Кристофер О.Н. ИНН 910527023205.

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