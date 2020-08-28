«Я не выкрикивал лозунги, это противоречит журналистской этике»: фотографа Александра Васюковича судят как участника митинга

Александр Васюкович находится в Октябрьском РУВД, его судят по видеосвязи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 27 августа Александр Васюкович был задержан возле Ратуши в Минске - там проходила акция протеста, связанная с тем, что накануне ОМОН запер людей в Красном костеле. Всего в тот день задержали около 50 журналистов, в том числе и фотографа "Комсомолки". Павла Мартинчика После проверки документов большинство отпустили. Всего в Минске 27 августа были задержаны около 180 человек.

Некоторых назавтра, 28 августа, судили. Утром в суде Октябрьского района Минска идет суд над фотокорреспондентом Александром Васюковичем.

Процесс проходит в суде Октябрьского района. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

28 августа судят и журналистку "Белсата" Катерину Андрееву, оператора "Настоящего времени" Андрея Ярошевича. Напомним, журналисты имеют право работать на акциях протеста, независимо от того, санкционированы эти акции или нет.

Белорусская ассоциация журналистов" требует от СК возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности десятков журналистов.

В суде посмотрели два видео момента задержания - на записи не слышно никаких лозунгов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Стоял с коллегами, на мне был бейдж"

В суд Александра не привезли, его будут судить по видеосвязи, он находится в Октябрьском РУВД. Судья Елена Живица зачитала обвинение: там сказано, что Васюкович принял участие в несанкционированном митинге, не связанном с избирательной кампанией, выкрикивал лозунг "Жыве Беларусь!".

Монитор повернут в судье, но, пока она не вошла в зал, у коллег и близких была возможность увидеть Александра на экране компьютера. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Васюкович свою вину не признает. Он говорит, что пришел на площадь как журналист, чтобы сделать фоторепортаж.

- Стоял с коллегами, на мне был бейдж, на котором было написано, что я фотограф. Через 10 минут приехал микроавтобус, всем журналистам сказали сесть в него и ехать в РУВД.

Сделать фотографии Васюкович не успел - на тот момент протестующих на площади ещё не было.

- Я не выкрикивал лозунги, потому что это противоречит журналистской этике.

В обвинении сказано, что фотограф выкрикивал лозунги, он это отрицает. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде посмотрели два видео момента задержания. На записи не слышно никаких лозунгов. В качестве свидетеля допросили журналиста "Настоящего времени" Романа Васюковича - его тоже задерживали в тот вечер вместе с Александром Васюковичем. Роман говорит, что его коллега был обозначен как журналист, ничего не выкрикивал.