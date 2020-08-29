Юрист: «Бело-красно-белый флаг можно использовать по своему усмотрению, хоть он и не зарегистрирован официально"

Общественные организации пытались бело-красно-белый флаг зарегистрировать или придать ему статус историко-культурной ценности, но власти отказали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бело-красно-белый флаг часто становится камнем преткновения между правоохранительными органами и людьми, которые выходят на улицы с этой символикой. Это правомерно или нет? Какой сейчас статус у исторического флага?

- В Беларуси запрещен лишь один вид символики – нацистская. Ее нельзя изготавливать, демонстрировать, распространять, - разъяснил юрист Юрий Чаусов. - Любую другую символику можно свободно использовать, изготавливать или размещать где угодно. В том числе и бело-красно-белый флаг. Несмотря на отсутствие официальной регистрации, его можно использовать по собственному усмотрению. Есть лишь одно исключение - митинги и демонстрации: на массовых мероприятиях можно использовать только зарегистрированные флаги (ст. 11 Закона «О массовых мероприятиях»). Такое нарушение порядка проведения массовых мероприятий может быть основанием для привлечения к административной ответственности. Общественные организации пытались бело-красно-белый флаг зарегистрировать или придать ему статус историко-культурной ценности (которым обладает, например, герб «Пагоня»), но власти отказали.

- То есть, если бел-чырвона-белы сцяг обнаружился у человека в сумке, в машине или у кого-то, например, шторы на окнах в такой цветовой гамме - нарушения здесь нет и задержать за это не могут?- То есть, если бел-чырвона-белы сцяг обнаружился у человека в сумке, в машине или у кого-то, например, шторы на окнах в такой цветовой гамме - нарушения здесь нет и задержать за это не могут?

- Не должны. Для личного использования отсутствие регистрации флага значения не имеет. Само по себе наличие флага в машине или в окнах дома не является нарушением и не может быть основанием для задержания, преследования. Если такое случится - это будет очевидное злоупотребление и нарушение закона со стороны правоохранителей. Однако в сегодняшних условиях не следует забывать, что для привлечения к ответственности лица, у которого есть при себе флаг, милиция может найти и иной повод.

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