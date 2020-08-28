Караник об избитом подростке: «Было отравление психотропами». Документы это не подтверждают

Пострадавших во время акций было так много, что врачи начали выходить с призывом остановить насилие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

История 16-летнего Тимура, которого привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД с множественными травмами (об этом мы писали на нашем сайте 16 августа), получила неожиданное продолжение. Бывший министр здравоохранения, а ныне губернатор Гродненской области Владимир Караник во время встречи с рабочими «Гродно Азота» 26 августа сказал, что у парня, лежавшего в коме в реанимации, «по клинике - отравление психоторопами», а его история - «фейк».

Когда рабочие подняли вопрос о неоправданной жестокости государственных структур, губернатор назвал это подменой понятий и привел в пример случай с Тимуром. Запись этого разговора, на который не допустили прессу, попала в распоряжение редакции TUT.BY.

- Были случаи превышения как бы, действительно, отдельных сотрудников, - признает Владимир Караник. - И здесь в каждом случае надо разбираться. Когда все рассказывают о том, что все белые и пушистые, когда мы видим фейки, извините меня, о том, что бедный, 16 лет, избитый до полусмерти, в коме лежит в 3-й детской больнице Минска. Помните это? А я знаю, потому что на консилиумы выезжали: перелом скуловой кости, судорожный синдром непонятно чего, череп целый, синяков на голове нет, МРТ чистое… Потом сняли, потом вышел на психоз, по клинике - отравление психотропами. Ну, естественно, в морду, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было «избит до полусмерти». На сегодняшний момент в каждом случае надо разобраться, но разобраться некогда, все на эмоциях бегают.

У нас всех послушать, все либо ходили за хлебушком, либо, извините меня, просто стояли в стороне, погулять вышли. А то, что ожоги от светошумовой гранаты, так это, извините меня, кинули из проезжающей машины. А то, что светошумовые гранаты применялись только в двух местах и только в первой линии, об этом все не знают. Родители рассказывают: ребенок просто вышел. Поэтому на сегодняшний момент можем дальше плодить обиды, но, по-моему, правильнее успокоиться, начать нормально работать и дать в спокойном режиме всем разобраться, что произошло.

В 3-й больнице, куда мы обратились за уточнениями, отравление 16-летнего пациента психотропами не подтвердили.

Адвокат подростка Станислав Абразей рассказал, что при поступлении Тимура в больницу, согласно медицинским документам, в организме не было ни алкоголя, ни наркотических веществ. Клиника отравления психотропами не подтверждена ни эпикризом, ни историей болезни, ни результатами теста на наркотики и психоторопы (есть справка).

- Тимур выписан из больницы, продолжает восстановление в медцентрах, - рассказал адвокат. - У него при обследовании обнаружили еще один перелом (палец), ушибы ребер. Лечит горло, глаза. У него была контузия глаз, на одном есть подозрение на отслоение сетчатки. Когда он нервничает, дыхание сбивается, появляется тремор, как у старичка. Мало того что он получил физические увечья, еще и психологическая травма. Поэтому первая задача - восстановить здоровье, прийти в себя.

КАК ЭТО БЫЛО

16-летний Тимур был доставлен в реанимацию 3-й детской больницы из Партизанского РУВД 13 августа. Он был сильно избит, с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз, множественными ушибами и гематомами. Подросток рассказал, что собирался встретиться с другом возле метро Каменная горка, но его задержали и отвели в автозак, где начали избивать.

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