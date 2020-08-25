«Мы оказывали первую помощь, независимо от того, с какой стороны человек находится». Врач рассказал о том, как помогал раненым во время протестных акций

Несколько дней в некоторых районах Минска были действительно горячие точки, где люди могли серьезно пострадать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У медицинских работников, которые в свое свободное время оказались в эпицентре несанкционированных массовых мероприятий, нет никакой правовой защиты, говорят юристы. Даже если медики при этом помогают пострадавшим - ведь они это делают не «при исполнении служебных обязанностей». А если ты медработник в прошлом, то защиту тебе никто не гарантирует и подавно. Но если ты просто смелый человек, то это тебя не испугает. Один из таких людей - Игорь Баталевич. Он сознательно вышел на улицы Минска, когда в городе было неспокойно. Его интересовали не протесты и митинги, а люди, которым может понадобиться его помощь. Чем закончилась этот благородный порыв, он рассказал «Комсомолке».

- Я закончил мединститут, но сейчас не работаю в медицине, ушел в частный бизнес 12 лет назад. Я человек достаточно аполитичный, но меня тронуло, когда я увидел впервые в своей жизни, что простые люди проявляют такую инициативу, не боятся высказывать свое мнение, выходят на улицы, пытаются попасть в избирательные комиссии. То, что я делал дальше, я делал ради них, а не за кого-то из лидеров, - рассказывает предысторию всего, что с ним случилось, Игорь.

Игорь Баталевич несколько лет работал на скорой помощи. Фото из личного архива

«Перевернул парня на живот, поднял майку и увидел входное пулевое отверстие у него под лопаткой»

Собрав комплект медикаментов первой необходимости, Игорь 10 - 11 августа выезжал в горячие точки Минска, чтобы оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Позже объединился с волонтерами, которые развозили воду и медикаменты. Вместе их и задержали.

Кое-где картина напоминала боевые действия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На перекрестке Притыцкого - Лобанка нас остановил ОМОН, вывели из машины, начали опрашивать. Надо отдать должное, девушек сразу почти отпустили, а меня и еще одного парня отвели к микроавтобусу, где на полу лежали задержанные, - вспоминает Игорь. - Собрались уже ехать куда-то, но в этот момент притащили парня лет 20 на вид. Он еле говорил, жаловался, что болит спина, и он не может идти. Я сказал, что я врач, и попросил хотя бы осмотреть человека. На удивление, мне не отказали. Когда перевернул парня на живот, поднял майку, которая была в запекшейся крови, увидел входное пулевое отверстие у него под лопаткой с характерной слегка пузырящейся кровью - явный признак того, что повреждено легкое и из него выходит воздух наружу при дыхании.

Я сказал, что человеку необходимо прямо здесь оказывать помощь, потому что если положить его в автобус, он до РОВД живым не доедет. Когда я начал оказывать ему помощь, подъехала машина с девушками-медиками, мы за пять минут наложили парню герметичную повязку, остановили кровь, подняли давление, которое уже упало ниже 100. Скорая помощь приехала минут через семь после вызова. Парня быстро погрузили в машину и увезли в 10-ю больницу. Знаю, что его прооперировали, он выжил…

В тот вечер меня и ребят, которые были со мной в машине, отпустили. Когда позже нас остановил в центре города экипаж ГАИ, я сказал, что мы оказываем первую помощь, независимо от того, с какой стороны действий человек находится. Нам вернули документы, пожелали удачи и отпустили. Потом мы сами остановились, когда увидели человека в окровавленной майке в окружении людей в форме, масках и шлемах. На предложение о помощи меня послали, а потом вытащили из машины, уложили лицом в землю и начали бить.

С задержанными не церемонились. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В моей сумке нашли блокнот с записями на английском - я делал пометки во время переговоров с иностранными партнерами, с которыми по работе общаюсь. Но из-за этих записей во мне заподозрили чуть ли не координатора мероприятий и отправили в ЦИП на Окрестина. В микроавтобусе уложили лицом в пол, на меня сверху бросили парня…

«Мы, здоровые мужики, обнимались, чтобы друг друга согреть»

То, что происходило с Игорем на Окрестина, где он пробыл двое суток, похоже на сотни других историй, которые рассказывают побывавшие там люди: заставили бежать, опустив голову и держа за спиной руки, и в это время били дубинками; несколько часов держали стоящими на коленях, а при попытке пошевелиться, чтобы размять затекшие ноги, били; выводили голыми во двор; бросали по несколько бутылок воды в день на 100 человек…

- В прогулочной камере примерно 8 на 8 метров нас было больше 100 человек, - говорит Игорь. - У некоторых серьезные травмы. Тяжело, когда человек обращается к тебе за помощью, а помочь нечем. Даже шину из своего ботинка я не мог сделать человеку со сломанной голенью - мне его просто нечем было привязать. У кого-то были сломаны ребра, у кого-то обе руки. Диабетик был почти сутки без инсулина. Это первый человек, кому я умудрился помочь, - поймал падающую бутылку воды и напоил его.

К вечеру похолодало. Половина из нас - в шортах и майках. И мы, здоровые мужики, обнимались, чтобы друг друга согреть. Потом нас развели по камерам. Я попал в «номер люкс» - одноместный карцер, куда заселили еще 11 человек.

- Вас ведь тоже избили. Себе самому вы могли чем-то помочь?

- Я человек достаточно закаленный и хорошо знаю, что надо делать, чтобы стало легче. Первое: признать, что ты попал в эту ситуацию, ты ее не изменишь сейчас и принять это. Второе: четко понимать, что ты способен вытерпеть. Я хорошо переношу физическую боль, для меня гораздо важнее сохранить себя как человека. Я понимал: пускай меня убьют, но я не буду ни петь гимны вместе с омоновцами, ни извиняться на камеру и клеймить позором людей, которые выходят на улицу. Ничего этого, к счастью, мне не предложили.

Меня восхитили наши женщины. Когда я сидел возле приоткрытого окошка в двери (мы по очереди садились к нему подышать), увидел, как разводили по камерам женщин. Меня поразило, что на их лицах не было ни тени страха, ни дрожащих губ, ни слез. Просто череда спокойных, абсолютно уверенных в себе женских лиц.

- Что больше всего угнетало в эти дни?

- Неизвестность. Я понятия не имел, что происходит за стенами. Слышал, что привозят людей по вечерам, что бьют кого-то. Меня пугало, что я выйду - а там уже все… Но вечером перед освобождением, когда нас вывели в коридор фотографировать, один фотограф, узнав, что я врач, сквозь зубы сказал: «Твои врачи вышли на улицы». Когда я вернулся в камеру, просто прыгал от счастья!

- Ваша жена знала, где вы находились все это время, или искала вас в списках везде?

- Жена была все это время уверена, что я в тюрьме Жодино - я там числился в каких-то списках. Она меня и ждала там…

Когда меня отпустили, я понятия не имел, где я нахожусь, где эта улица Окрестина. Ни телефона, ни денег. Но на выходе тебя встречают человек 300, подхватывают на руки, заворачивают в одеяло, дают воду, еду, сигарету прикуривают… Я вышел на эмоциях, увидел машину скорой, растолкал волонтеров, бегу к ней - мол, я по образованию врач, еще стою на ногах, руки работают, давайте буду помогать. У фельдшера слезы, меня подхватывают под руки волонтеры, сажают в машину, везут домой. Так мой поход и закончился.

- Не возникло желания после всего этого вернуться в медицину?

- Нет. В нашей системе медицины мне места нет. Хотя во время учебы в мединституте никем себя не мыслил, кроме как врачом…

Когда Игорь узнал, что врачи выходят с протестами против насилия, он прыгал от радости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А выезжать спасать людей на улицах будете, если придется?

- Если опять начнутся вооруженные стычки, конечно, я буду там. Меня достаточно тяжело чем-то пронять. Синяки, которые на мне были, сошли. Да, мне до сих пор иногда неприятные сны снятся. Но я первый раз в жизни вижу, как наши люди проявляют гражданскую сознательность, и готов их поддерживать.

Когда я забирал свои вещи, обнаружил, что из кошелька пропала вся наличность - 60 рублей и 100 долларов. Когда эту сумму услышал мужчина, который выдавал вещи, презрительно сказал мне: «Понятно, 100 долларов за участие заплатили». Я эти деньги за вечер в состоянии заработать. И никогда не полезу под выстрелы, под дубинки ни за какие деньги. А он так был уверен, что бесплатно никто не выходит…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда о первых пострадавших во время уличных акций сообщили официально?

Психолог - о том, как помочь людям, получившим психологические травмы на Окрестина