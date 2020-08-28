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Экономика

Ни на обучение, ни на покупки. Сразу несколько крупных банков Беларуси перестали выдавать потребительские кредиты

Часть банков теперь не принимает новые заявки на любые виды кредитов. Однако пока так поступили не все - рассказываем
Ольга ШуманскаяОльга ШуманскаяОльгаШуманская
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Часть банков приостановили выдачу кредитов населению, однако пока так поступили не все

Часть банков приостановили выдачу кредитов населению, однако пока так поступили не все

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так, БПС-Сбербанк не принимает заявки на кредиты от физических лиц с 28 августа. Такая мера вызвана повышенным спросом на кредиты для частных клиентов, поясняется на сайте банка.

К слову, в разделе сайта «Кредиты» на момент подготовки текста была информация о карте рассрочки и нескольких потребительских кредитах, а также работала форма для написания заявки на них. Однако в пресс-службе банка пояснили, что прием заявок приостановлен на все виды кредитования для частных лиц, информация на сайте в ближайшее время будет скорректирована.

Заявки, принятые до 28 августа, банк обещает рассмотреть, а ранее оформленные кредиты обслужить в обычном режиме.

Полностью остановил прием заявок на любые виды кредитов и БТА Банк. Получить актуальный во время начала студенческого обучения кредит «Универ» нельзя уже с 26 августа. На сайте пока доступна электронная анкета для оформления автокредита, однако, как пояснили в кол-центре БТА Банка, оформить его уже тоже нельзя.

С 28 августа приостановил рассмотрение заявок на кредитование физических лиц и Технобанк. Как поясняется на сайте, это ограничение касается как кредитных продуктов, так и программ овердрафтного кредитования.

- На данный момент приостановлен прием заявок по всем кредитным продуктам, и рассрочке в том числе, - пояснили в Технобанке.

Полностью приостановлено кредитование частных лиц и в РРБ-Банке, в кол-центре пояснили, что информация сайта о кредитах на карту на данный момент не актуальна - их тоже получить уже нельзя.

Временно приостановили выдачу всех видов кредитов для физических лиц и в Белорусском народном банке.

- На данный момент в нашем банке приостановлены все программы кредитования, это касается и потребительских нужд, и овердрафта зарплатных карт, и недвижимости, и автокредитования в том числе. Возможно, в начале сентября будут какие-то изменения, пока точной информации нет, - пояснили в Белорусском народном банке.

А где еще можно взять кредит?

Между тем в Беларусбанке кредитование частных лиц пока не приостанавливали - все потребительские кредиты, а также карту рассрочки банка частные лица по-прежнему могут получить.

- С 1 мая была приостановлена выдача кредитов на покупку недвижимости, рефинансирование кредитов других банков. Других ограничений пока не было, - пояснили в Беларусбанке.

Разнообразные кредитные продукты для частных лиц пока доступны и в Альфа-Банке.

- Все кредиты, информация о которых есть на сайте, на данный момент доступны. Действует «Кредит-онлайн», «Кредит наличными», «Красная карта», их можно оформить. Все, что есть на сайте, - это действующие продукты. Если какие-то либо глобальные изменения произойдут, о них сообщим отдельной новостью, - пояснили в пресс-службе Альфа-Банка.

Однако изменения в кредитовании произошли и здесь, по словам пресс-секретаря, максимальную сумму кредита «Просто деньги» уменьшили до 5000 рублей, а также остановили работу продукта «Покупка частями».

Разнообразные кредитные продукты для физических лиц доступны и в Белагропромбанке. Здесь можно получить деньги на потребительские нужды, покупку недвижимости и шопинг. На момент написания текста была приостановлена только выдача офердрафтного кредита. Как пояснили в кол-центре Белагропромбанка, все продукты, указанные на сайте, доступны для оформления заявки.

В МТБанке также пока выдают кредиты физическим лицам.

- Сейчас мы работаем над решениями, которые позволят максимально сохранить для клиентов существующие условия по нашим кредитным продуктам. Пока речи о полной остановке выдачи кредитов не идет. Банк продолжает принимать и рассматривать заявки от клиентов, но время одобрения и выдачи увеличится, - пояснили в пресс-службе МТБанка.

В банке пояснили, что это касается и популярных карт рассрочки Халва Mix и Халва Max - заявки также принимаются.

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