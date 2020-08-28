Ни на обучение, ни на покупки. Сразу несколько крупных банков Беларуси перестали выдавать потребительские кредиты

Часть банков приостановили выдачу кредитов населению, однако пока так поступили не все Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так, БПС-Сбербанк не принимает заявки на кредиты от физических лиц с 28 августа. Такая мера вызвана повышенным спросом на кредиты для частных клиентов, поясняется на сайте банка.

К слову, в разделе сайта «Кредиты» на момент подготовки текста была информация о карте рассрочки и нескольких потребительских кредитах, а также работала форма для написания заявки на них. Однако в пресс-службе банка пояснили, что прием заявок приостановлен на все виды кредитования для частных лиц, информация на сайте в ближайшее время будет скорректирована.

Заявки, принятые до 28 августа, банк обещает рассмотреть, а ранее оформленные кредиты обслужить в обычном режиме.

Полностью остановил прием заявок на любые виды кредитов и БТА Банк. Получить актуальный во время начала студенческого обучения кредит «Универ» нельзя уже с 26 августа. На сайте пока доступна электронная анкета для оформления автокредита, однако, как пояснили в кол-центре БТА Банка, оформить его уже тоже нельзя.

С 28 августа приостановил рассмотрение заявок на кредитование физических лиц и Технобанк. Как поясняется на сайте, это ограничение касается как кредитных продуктов, так и программ овердрафтного кредитования.

- На данный момент приостановлен прием заявок по всем кредитным продуктам, и рассрочке в том числе, - пояснили в Технобанке.

Полностью приостановлено кредитование частных лиц и в РРБ-Банке, в кол-центре пояснили, что информация сайта о кредитах на карту на данный момент не актуальна - их тоже получить уже нельзя.

Временно приостановили выдачу всех видов кредитов для физических лиц и в Белорусском народном банке.

- На данный момент в нашем банке приостановлены все программы кредитования, это касается и потребительских нужд, и овердрафта зарплатных карт, и недвижимости, и автокредитования в том числе. Возможно, в начале сентября будут какие-то изменения, пока точной информации нет, - пояснили в Белорусском народном банке.

А где еще можно взять кредит?

Между тем в Беларусбанке кредитование частных лиц пока не приостанавливали - все потребительские кредиты, а также карту рассрочки банка частные лица по-прежнему могут получить.

- С 1 мая была приостановлена выдача кредитов на покупку недвижимости, рефинансирование кредитов других банков. Других ограничений пока не было, - пояснили в Беларусбанке.

Разнообразные кредитные продукты для частных лиц пока доступны и в Альфа-Банке.

- Все кредиты, информация о которых есть на сайте, на данный момент доступны. Действует «Кредит-онлайн», «Кредит наличными», «Красная карта», их можно оформить. Все, что есть на сайте, - это действующие продукты. Если какие-то либо глобальные изменения произойдут, о них сообщим отдельной новостью, - пояснили в пресс-службе Альфа-Банка.

Однако изменения в кредитовании произошли и здесь, по словам пресс-секретаря, максимальную сумму кредита «Просто деньги» уменьшили до 5000 рублей, а также остановили работу продукта «Покупка частями».

Разнообразные кредитные продукты для физических лиц доступны и в Белагропромбанке. Здесь можно получить деньги на потребительские нужды, покупку недвижимости и шопинг. На момент написания текста была приостановлена только выдача офердрафтного кредита. Как пояснили в кол-центре Белагропромбанка, все продукты, указанные на сайте, доступны для оформления заявки.

В МТБанке также пока выдают кредиты физическим лицам.

- Сейчас мы работаем над решениями, которые позволят максимально сохранить для клиентов существующие условия по нашим кредитным продуктам. Пока речи о полной остановке выдачи кредитов не идет. Банк продолжает принимать и рассматривать заявки от клиентов, но время одобрения и выдачи увеличится, - пояснили в пресс-службе МТБанка.

В банке пояснили, что это касается и популярных карт рассрочки Халва Mix и Халва Max - заявки также принимаются.

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