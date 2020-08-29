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Политический аналитик Артем Шрайбман: Я не вижу возможности «сшить» раскол в белорусском обществе без коренных политических трансформаций

Мы поговорили с известным политическим аналитиком о кризисе, в котором оказалась наша страна, и вариантах его преодоления
Сергей МалиновскийСергей МалиновскийСергейМалиновский
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Артем Шраибман считает, что белорусский и украинский протесты слишком разные, чтобы проводить между ними параллели. Фото: tut.by

Артем Шраибман считает, что белорусский и украинский протесты слишком разные, чтобы проводить между ними параллели. Фото: tut.by

- Артем, на ваш взгляд, возможен ли в нынешней ситуации диалог между действующим президентом и представителями каких-то других сил - тем же Координационным советом (о его создании объявил штаб Светланы Тихановской, официальная цель совета - организация транзита власти без изменения конституционного строя и внешнеполитического курса. В президиум вошли известные люди, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-дипломат и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. - Ред.)?

- Этот вопрос пока вторичен. Я не вижу готовности Александра Лукашенко вести диалог хоть с кем-то. Преждевременно обсуждать вопрос, кто бы мог претендовать на роль переговорщика. Когда Александр Лукашенко созреет, расстановка сил может быть уже другой. А чтобы власть созрела для диалога, она должна себя чувствовать слабее, чем сейчас.

Мария Колесникова стала одной из самых ярких участниц Координационного совета.

Мария Колесникова стала одной из самых ярких участниц Координационного совета.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Может ли Россия стать инициатором переговоров?

- Может, учитывая ее степень влияния на Беларусь, а также то, что все мосты на Запад для Лукашенко сожжены. У Путина есть все шансы склонить белорусского правителя в ту или иную сторону. Но это заколдованный круг: позиция России зависит от того, что происходит внутри страны. Путин не будет ставить на откровенно проигрывающую сторону - кем бы она ни была.

- Можно ли рассчитывать сторонникам перемен на внешнюю поддержку?

- У Евросоюза и США нет никакого рычагов воздействия на ситуацию внутри Беларуси. По сути, кроме заявлений и символических санкций они ничего сделать не могут. А заявления способны скорее даже навредить. Это даст России шанс сказать - ага, методичка цветных революций работает на всю катушку. На самом деле, если бы у них было достаточно рычагов влияния внутри Беларуси, они бы эти рычаги уже использовали.

Белорусы считают, что в состоянии сами решить свои проблемы, без помощи - особенно силовой - извне.

Белорусы считают, что в состоянии сами решить свои проблемы, без помощи - особенно силовой - извне.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Массовые протесты - симптом того, как далеко в своей неэффективности зашла власть»

- В нашей стране всегда был культ защитника, еще со времен Великой отечественной войны. Сейчас мы видим, как девальвировалось это понятие, более того - у людей появился страх к человеку в форме. Как думаете, возможно ли вернуть доверие к силовикам?

- Важно понимать, чье доверие. У оппонентов власти, которых, на мой взгляд, в стране сейчас большинство, этот вопрос не просто девальвировался - он ушел в обратную своему истинному значению суть. Люди действительно стали бояться силовиков. Я знаю немало историй, когда жертвы, пострадавшие от насилия, боятся идти в следственные органы - они думают, что их могут еще больше наказать за жалобы на действия силовиков. Но есть и другая часть общества, которая поддерживает нынешнюю власть. Они тоже радикализируются. Для них ОМОН - герои, которые спасли их от фашистского нашествия, ведь так им говорят по телевизору. Я бы не стал недооценивать этих людей. У меня есть знакомые, которые участвуют в протестах, а их бабушки и даже мамы говорят: мало вас там газом травили. Что может вернуть нормальный образ милиции? Я не вижу сейчас возможности «сшить» раскол в белорусском обществе без коренных политических трансформаций, перезапуска власти.

- Как получилось, что в массовое протестное настроение вовлечены люди, которые были далеки от политики - учителя, врачи, рабочие, айтишники, которые были вообще благополучны. И еще молодежь, которая впервые голосовала и не имела понятия о протестных настроениях в нашей стране в те же 1990-е, в 2006-м, в 2010-м.

- Это показатель того, как далеко в своей неэффективности зашла белорусская власть. Она сумела настроить против себя все слои белорусского общества, за исключением силовиков и какой-то части бюрократии. Это феноменальный результат, потому что режимы такого рода обычно имеют свою понятную социально-демографическую базу. Кто нынешняя база Александра Лукашенко - мне сказать сложно. Наверное, это жители небольших городов, возраст 50+, в большей степени женщины, телезрительницы. Это настолько узкая прослойка, что говорить об устойчивой социальной базе сложно. Проблема для Лукашенко в том, что кроме своей бюрократии и силовиков ему и опереться, по большому счету, не на кого.

- Сейчас много говорят об экономическом кризисе. Так ли он глубок, и если да, то где пресловутое дно?

- Я не экономист, прогнозов делать не буду. Но, судя по рассказам экономистов, какой-то запас прочности, в первую очередь золотовалютный, у страны есть. Расходование ЗВР на поддержание хоть какой-то стабильности курса или затыкание дефицита в сегодняшнем бюджете приближает нас к ситуации, когда нечем будет платить по внешним долгам. Это может привести к самым разным последствиям. Например, судорожному поиску зарубежных денег на любых условиях. Это может подтолкнуть власть к решению продать какой-нибудь государственный актив, который раньше она не была готова продать. Проблемы сейчас, разумеется, только добавляются. А нервозность власти ускоряют процессы полураспада государства. Ситуация может измениться уже к моменту, пока вы напечатаете это интервью.

Каждый день на Площади Независимости собираются люди.

Каждый день на Площади Независимости собираются люди.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Конституция 1994 года - далеко не шедевр»

- Возможно ли возвращение к прежней Конституции, как предлагал еще экс-банкир Виктор Бабарико? Или все же нужна новая?

- В нашей ситуации возможно все. Но не думаю, что Конституция 1994 года - оптимальный вариант. Сейчас она рассматривается властью как капитуляция. А безоговорочную капитуляцию ты можешь предлагать врагу, если ты действительно зажал его в угол. Мы пока этого не наблюдаем. Ну, а во-вторых, Конституция 1994 года - далеко не шедевр. К сожалению, она создавалась под политический заказ руководства того времени - Вячеслава Кебича. Ее несовершенство и привело к созданию в Беларуси авторитарной власти, концентрации ее в руках президента. Поэтому, если бы я писал Конституцию, отталкивался бы от Конституции 1994 года, но очень внимательно подошел бы к вопросам сбалансированности и четкого разделения органов власти. Чтобы не было даже зазора для возможности какой-то из ветвей узурпировать власть. Причем узурпация со стороны персоналий - президента или премьер-министра - намного опасней, чем со стороны парламента.

(от редакции: один из вариантов трансформации власти озвучил Александр Лукашенко - это принятие новой Конституции, по которой будут ограничены полномочия президента. И после этого он готов провести новые выборы)

- Многие из белорусов получили настоящую психотравму от такой персональной власти… Может, лучший выход для страны - путь Швейцарии? Там особая форма правления - не президентская и не парламентская, децентрализация, 26 автономных кантонов, самоуправление, коллегиальность правительства, 4 государственных языка. И номинальный президент, который меняется раз в год - не все даже знают, как его зовут.

- Как человек я с вами согласен. Но мы не знаем, чего хотят белорусы. У нас нет опроса общественного мнения, и поэтому ничего лучше референдума на эту тему история не придумала. Кстати, референдум - еще одна швейцарская фишка. И поэтому лучше всего предложить обществу на обсуждение какой-то компромиссный вариант Конституции, выработанный максимально широким кругом политических сил. Конституционным собранием или круглым столом - можно назвать как угодно. Так мы узнаем, чего хочет общество. Я склонен согласиться, что для стабильности этой системы в будущем нам нужно максимально уходить от президентства. Чем меньше персонализма в системе, тем лучше.

Белорусский протест - явление уникальное. Он проходит мирно, если не вмешиваются силовики.

Белорусский протест - явление уникальное. Он проходит мирно, если не вмешиваются силовики.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Общество взрослеет на глазах»

- Для многих стало удивительным, как умеют консолидироваться наши люди и брать на себя ответственность, когда видят бездействие власти. Когда власть говорит, что коронавирус - это не болезнь, люди собирают деньги на средства защиты для врачей. Когда из кранов течет грязная вода, люди везут в эти районы чистую воду и приглашают к себе помыться… Может, нами в принципе не надо «править», как часто говорят сторонники сильной руки?

- Для меня такая консолидация тоже стала приятным открытием. Тем более, что я как гражданин страны отчасти участвовал в этом. Белорусская власть, не смотря на амплуа социально ориентированного государства, последние 10 - 15 лет шаг за шагом сворачивала заботу об обществе. А в последние годы вообще стала делать шаги, которые можно расценивать как обратные заботе. Давайте вспомним декрет о тунеядстве и то, как государство отвечало на вызовы по коронавирусу. В такой ситуации очевидно, что обществу не остается другого выбора, кроме того, чтобы самостоятельно консолидироваться. Общество взрослеет и на глазах наращивает мускулы. Но это долгий путь, по которому западное общество шло веками - а мы сейчас его проходим по экспресс-программе.

- Президент на переходный период - каким он должен быть? Может, назовете конкретного человека?

- Желательно, чтобы президента на переходный период звали «никто». В это время страной должен управлять коллективный орган, который будет обладать формальными полномочиями по запуску референдума и новой Конституции. Но если возвращаться в нашу реальность, этот человек должен быть не связан с политическими краями, это должна быть некая компромиссная фигура - насколько это возможно в сегодняшней ситуации. При нынешнем расколе между властью и большей частью общества власть не готова пока ни с кем делиться. И уж точно не готова передавать свои полномочия идейному оппоненту. А с другой стороны, общество не примет явного ставленника Лукашенко. Так что повторюсь: нужна компромиссная фигура или вовсе ее отсутствие.

Терпеливо ждать перемен - это черта, которую у белорусов не отнимешь!

Терпеливо ждать перемен - это черта, которую у белорусов не отнимешь!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Многие говорят сейчас про то, что протесты срежиссированы и проходят по каким-то методичкам. Как думаете, есть сценарий того, что происходит сейчас на улицах Беларуси?

- Нет, конечно. Ситуация менялась волнообразно столько раз, что я не представляю, как это могло быть прописано. Давайте посмотрим с самого начала выборов. Кто знал, что появится Светлана Тихановская и что ее потом зарегистрируют? Кто знал, что посадят Виктора Бабарико, а на место его и Валерия Цепкало встанут штабы? Кто знал, что Тихановскую не снимут до дня выборов? Кто мог предположить, что в Беларуси начнутся такие массовые протесты? Кто знал, что будет насилие и пытки на Окрестина? Кто знал, что общество отреагирует на них новой волной, что будут забастовки? Если все это можно спланировать, то я хотел бы почитать такую «методичку». Но на самом деле я, конечно, не верю в способность программировать такие вещи.

- Сейчас к событиям в Беларуси приковано внимание всего мира, при этом многие сравнивают наши протесты с тем, что происходило в Украине. А корректно ли это?

- С Украиной у нас сейчас больше отличий, нежели схожести. Самое главное - то, что белорусский кризис - сугубо внутриполитический. Он про вопрос внутреннего устройства, вопрос власти. В отличие от Украины, у нас нет географического раскола на Восток и Запад. В Беларуси сейчас нет понятного союзника для России. Да, Россия больше склоняется в сторону Лукашенко, но если тот начнет сдавать позиции, не исключаю, что Россия быстро перенастроится. Не очевидно, что именно - победа или поражение Лукашенко - однозначно будет хорошо для России. А в случае с Майданом все было очевидно. Кроме того, протестные тактики у нас абсолютно разные - в Беларуси люди не занимают площади и здания, со стороны протестующих никто не применяет огнестрельное оружие. Да и в целом градус насилия меньше. С другой стороны, власть у нас намного более консолидирована, нежели у невнятного режима Януковича. В общем, мы совсем разные страны.

- Мы постоянно слышим: протесты стихнут. Пока это не так. Но возможно ли, что наступит осень, внимание родителей переключится на школу, сыграют также роль увольнения, давление на рабочих - и протест, в самом деле, задохнется?

- Я не могу давать таких прогнозов. Чтобы протесты не затухали, нужны триггеры. Ими могут быть возмущения по поводу новых подробностей зверств силовиков, новые репрессии. Либо второй тип триггеров - победы, какие-то достижения. Если не происходит ни того, ни другого, уличный протест будет стремиться к затуханию. Но он может перетекать в другие формы. Пока мы не можем сказать, появятся эти триггеры или нет.

О победе любой из сторон говорить пока рано.

О победе любой из сторон говорить пока рано.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОСЬЕ «КП»

Артем Шрайбман, политический аналитик. Окончил БГУ по специальности «Международное право», а также Лондонскую школу экономики по специальности «Политика и коммуникации». Долгое время работал журналистом и редактором, сейчас - колумнист tut.by, имеет свой консалтинговый проект Sense Analytics.

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