В нашем тесте — 15 вопросов, от почти очевидных до сложных, на которые ответят только самые внимательные пассажиры метрополитена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:7 тайн минской подземки: Секретные станции, тоннель под Октябрьской площадью и мост над подземной рекой«Комсомолка» выбрала главные мифы и легенды о минском метро и проверила, где в них правда, а где - богатая фантазия горожан [Подробнее...]Как строят третью линию минского метроСамая глубокая станция подземки уходит вниз на 32 метра [Подробнее...]В минском метро установили первые защитные экраны-двери. Их будет по 24 на каждой станцииОни позволяют избежать случаев падения пассажиров на рельсы [Подробнее...]