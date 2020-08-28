Российскую вакцину от коронавируса будут испытывать в Беларуси в сентябре: что о ней известно

Кто сможет поучаствовать в испытаниях новой вакцины - пока не известно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В испытаниях российской вакцины против коронавируса планирует принять участие Беларусь. Об этом договорились в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Судя по официальному комментарию Минздрава, об испытаниях вакцины договаривались не только президенты.

- Проведены две телеконференции с участием экспертов высокого уровня, специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Также стало известно, что с нашей стороны уже определены клинические базы для проведения испытаний (но не сообщается, какие именно), уточняются технические вопросы, определяются категории и количество пациентов.

- По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года, - информирует пресс-служба.

Кстати, рассматривается вопрос производства вакцины и у нас в Беларуси.

Препарат этот не совсем обычный.

Во-первых, это векторная вакцина, то есть полученная методом генной инженерии. Она принципиально отличается от привычных вакцин тем, что не содержит ни живых, ни «убитых» патогенов. В векторных вакцинах есть фрагмент расшифрованного генома вируса, и он встроен в безопасный носитель, который при культивировании продуцирует и накапливает соответствующий антиген. То есть в российской вакцине живых компонентов COVID-19 нет.

Кстати, векторные вакцины для Беларуси не такая уж и новинка - у нас несколько лет назад появилась векторная (рекомбинантная) вакцина против гепатита В.

Во-вторых, российская вакцина была создана в рекордные сроки (за пять месяцев) и зарегистрирована до окончания ее испытаний, в третий этап которых предстоит включиться белорусам. Первые две фазы испытаний пройдены. Если третий этап будет проводиться в соответствии с международными правилами, то обычно это выглядит так: набирают несколько тысяч добровольцев из групп повышенного риска заражения, делят на две группы, одна из которых получает вакцину, вторая - пустышку, но никто не знает, кто чем привит. Через какое-то время оценивают результаты: сколько из каждой группы людей заболело, какие были побочные реакции и осложнения.

- Вакцина прошла необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации, - заверяет российский Минздрав.

Объясняются рекордные сроки регистрации тем, что вакцина была создана на основе аденовируса - то есть на известной и отработанной учеными платформе, над которой работали не один год и успешно использовали при создании вакцины от Эболы.

Обычно векторные вакцины, которые вводятся в два этапа, обеспечивают иммунитет на два года. Относительно новой вакцины этого сказать нельзя - самому COVID-19 от роду нет и года.

Медики в частных беседах говорят о ней настороженно и обсуждают всевозможные слухи. Например, что испытывать вакцину в обязательном порядке должны будут медработники и военнослужащие-срочники. В Минздраве РБ эти слухи опровергли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коронавирус снова пошел в рост?

В середине августа количество новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси значительно снизилось. По данным Минздрава, с 15 по 18 августа их даже было меньше 100 случаев в сутки. Но с 19 августа количество заболевших снова стало стремительно расти, а 26 августа достигло рекордной в этом месяце цифры - 247 новых случаев за сутки.

Напомним, что возможную вторую волну коронавируса в Беларуси белорусские медики ожидают в ноябре-декабре.

КСТАТИ

Испытания проходят еще полторы сотни вакцин

Хоть россияне первыми в мире зарегистрировали вакцину от ковида, но ВОЗ не спешит ее рекомендовать. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что все данные относительно безопасности и действенности российской вакцины должны быть тщательно проверены. Вакцин от ковида, разработанных в разных странах, в списке числится более 160. Все они проходят испытания. Большинство - доклинические, а 24 препарата - клинические на людях.

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