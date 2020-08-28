Как белорусам въехать в Украину и Польшу: узнали, кому выдают визу и пускают через границу

28 августа Украина запретила въезд иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса. Фото: Эвика ОТТО

Белорусы смогут въехать в Украину, если ощущают давление из-за своей гражданской позиции

28 августа Украина запретила въезд иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса. Страна-соседка сделала это на сутки раньше, чем планировала, поэтому часть белорусов сняли с авиа- и автобусных рейсов.

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов объяснил это тем, что Украина решила уберечь иностранцев и украинцев от COVID-19. Власти также были обеспокоены, что на границе с Украиной могут быть совершены действия коррупционного характера. Ситуацию с людьми, которые купили билеты, но не попали в Украину, Немчинов назвал форс-мажором, пишет Информационное агентство «Униан». Запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать до 28 сентября 2020 года.

Тем временем 26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для белорусов нужно предусмотреть облегченные условия въезда в страну на время запрета. В этот же день депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина сделает исключение для белорусов, которые захотят уехать из страны из-за сложной политической обстановки.

«Комсомолка» связалась с помощником главы Государственной приграничной службы Украины Андреем Демченко, чтобы выяснить, как на практике белорусы могут въехать в страну-соседку во время действия запрета.

- Запрет на въезд действует для всех иностранцев, включая белорусов. Однако для граждан Беларуси помимо общих исключений (см. «БУДЬ В КУРСЕ»), сделана преференция. Белорусы, которые ощущают давление, или угрозу жизни в связи с непростой политической обстановкой в стране, могут приехать в любой пограничный пункт пропуска и сообщить об этом пограничной службе Украины. После такого заявление они смогут получить преференцию на въезд. Граждане Беларуси, которые не смогли попасть после 12 ночи 28 августа в Украину, таких заявлений не делали, - говорит Андрей Демченко.

Посольство Польши готовится выдавать гуманитарные визы

27 августа премьер-министр Польши Михал Дворчик заявил, что с 28 августа консульства Польши в Беларуси начнут работу в обычном режиме и будут выдавать визы всем белорусам в упрощенном режиме. 28 августа на телефоны консульств Польши невозможно было дозвониться. А соединения со справочной службой Визового центра Польши приходилось ждать более 20 минут. Как оказалось, на данный момент Польша не ввела никаких изменений по выдачи виз для белорусов. По-прежнему документы на визу могут подать только ограниченная категория граждан: водители-международники, студенты, которые учатся в Польше, те, кто официально работает, и белорусы, имеющие карту поляка.

Посольство Польши готовится выдавать гуманитарные визы. Фото: Эвика ОТТО

«Комсомолка» связалась с советником посольства Польши в Минске Аркадиушем Клембеком, чтобы прояснить ситуацию.

- С 28 августа консульства Польши не начали выдавать визы для белорусов в упрощенном режиме. Но у нас уже есть разрешение на это – начинаем разрабатывать процедуру. Однако говорить о каких-то сроках рано. Когда мы запустим процедуру выдачи визы гуманитарного типа, эту визу смогут получить все желающие белорусы. Вернее те белорусы, которые чувствуются себя не в безопасности в Беларуси. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление при подачи документов, – сказал Аркадиуш Клембек.

«БУДЬ В КУРСЕ»

Въехать на территорию Украины могут: супруги, родители, дети граждан Украины, те, кто едет транзитом, студенты и учащиеся, а также те, кто проходит военную службу в Украине, лица, имеющие постоянный или временный вид на жительство, водители-международники, иностранцы, прибывающие на лечение в Украину (с полным списком исключений можно ознакомиться на сайте посольства Украины в Беларуси – прим. Ред).

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