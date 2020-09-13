Белорусский астролог Игорь Кирюшин: Ближайшие 7 лет - время грандиозных перемен для Беларуси

Игорь Кирюшин рассказал о том, что ждет Беларусь и весь мир. Фото: архив КП.

В трудные времена люди часто обращаются к гороскопам, чтобы найти ответы на свои вопросы. Попробуем это сделать и мы. Белорусский астролог, ученик Павла Глобы, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики БГПУ им. Максима Танка Игорь КИРЮШИН составил свой прогноз специально для читателей «Комсомолки».

«Белорусы почувствовали себя нацией»

Невозможно не заметить, как сплотились белорусы в последнее время: сначала помогая врачам в борьбе с коронавирусом, сейчас - на многочисленных митингах и протестах. По словам Игоря Кирюшина, это невероятное объединение нации видно и в гороскопе страны.

- С точки зрения астрологии, еще с 2018 года начался удивительный и великий процесс национального самосознания, когда люди объединяются, и каждый человек чувствует себя важной клеточкой этого народного организма и хочет принимать посильное участие в его жизни, - говорит Игорь Кирюшин. - Этот процесс усилился в марте 2020 года и астрологически совпал с ростом демократической активности.

Как говорит гороскоп независимой Беларуси, мы вступили во время грандиозных перемен, которые займут в истории белорусского народа важное место. История отвела нам на это целых 7 лет, за которые мы пройдем все три важные фазы: подготовительную (2020 - 2022 гг.), главную (2023 - 2024 гг.) и заключительную (2025 - 2027 гг.). Первая фаза национального самосознания уже идет и продлится до 2022 года. Она, судя по гороскопу страны, означает, в частности, перестройку системы управления, изменения в законодательстве, в Конституции. И важно, что это не принесет какого-либо ощутимого вреда стране.

Вторая фаза означает дальнейший рост самосознания, демократизацию и перестройку в экономической жизни, которая позволит выйти на перспективные рубежи, высвободить скрытые возможности народа, заинтересованного в экономическом развитии. В третьей фазе будет закреплено все лучшее из достигнутого ранее. Конечно, нельзя сказать, что все будет происходить гладко. Предстоит трудная работа, но за счет единения и активности народа мы сумеем всё выдержать и без особых издержек пройти тот путь, который уготован нам историей.

Какими будут отношения Беларуси и России?

Сейчас многих волнуют отношения нашей страны с Россией: люди спорят о том, нужно ли нам Союзное государство, и горячо обсуждают заявление Путина о готовности направить силовиков в Беларусь. А что говорят об этом звезды?

- С астрологической точки зрения, Беларусь вряд ли когда-либо вообще уйдет от тесного взаимодействия с восточным соседом, - говорит астролог. - Одной из причин этого, как показывает гороскоп, является духовная близость нашего народа с русским. Однако без политических перемен дальнейшего сближения с Россией не предвидится, скорее наоборот, как бы нас ни пытались убедить в обратном.

Тем не менее много преимуществ Беларусь получит и благодаря связям с западными соседями. Запад и восток (Россия) - это два самых выгодных во всех отношениях географических направления для нашей страны. Сюда можно добавить арабский мир и Китай. Собственно говоря, это так или иначе уже проявилось.

Мир ждет большая «перестройка»

В последнее время сложно успевать следить за событиями, происходящими в мире: громкие ЧП, закрытие границ, вспышки протестов, проблемы в политике и экономике… Что будет дальше, по мнению астролога?

- В 2020 - 2024 годах положение в мире можно сравнить с перестроечными временами 1991 - 1995 годов, - говорит Игорь Владимирович. - Увеличится беспорядок в политической жизни, жизни мирового сообщества и, естественно, в мировой экономике. С долей условности этот наступивший уже период можно назвать «перестройкой всего мира в драматическом виде».

Перестройка из СССР перешла в США, и для этого понадобилось 30 лет. Каковы последствия протестов за права темнокожего населения в Америке, точно сказать сложно, но ясно, что они будут очень серьезными. По аналогии с СССР можно отметить, что в США происходит борьба людей за демократию, пусть это и звучит вроде бы странно. Но с точки зрения звезд это именно так.

Кроме бунта афроамериканцев в США мир получит (и уже получил) возрастание «народно-освободительной» борьбы в других частях планеты. Это в первую очередь регионы, населенные темнокожими и арабами, Азия, а также страны бывшего СССР… Ожидается нарастание политической активности народов, направленной на преодоление гнета единоличных диктатур, против ущемления прав и свобод людей, а также против явной социальной несправедливости. Мир ждет дальнейшая и мощная демократизация.

Самый неспокойный период начнется в декабре 2020 года

Астролог называет время самых горячих мировых событий и прогнозирует очередной мировой кризис:

- Из этих пяти лет самым неспокойным, а следовательно, и наиболее важным будет период с декабря 2020 до ноября 2021 года. Это время усиления борьбы за свободу и демократию, дальнейший рост активности народных масс в разных частях света, обострение старых и появление новых геополитических конфликтов. Это будет время, когда страдания многих людей, народов достигнут такой точки, за которой неминуемо и быстро последует взрыв народного негодования, протеста и резкие, неожиданные государственные потрясения: смена власти, война, баррикады и пр.

Положение в мировой экономике с декабря 2020 до ноября 2021 года будет оставлять желать лучшего. Стагнация, ухудшение мировой конъюнктуры и мировой кризис - это характерные особенности данного периода. И последствия этого кризиса будут длительными.

В ближайшую пятилетку предвидится ухудшение международных отношений, их обострение, грозящее всевозможными международными санкциями и точечными вооруженными конфликтами. Гонка вооружений - это яркий признак предстоящего пятилетия.

«Новым мировым лидером станет Китай, а Евросоюз и США ждут закат»

По словам Игоря Кирюшина, на арену во всей своей мощи выйдет новый мировой лидер:

- Это будет Китай, а также мировой союз БРИКС вместе со своими главными игроками, в числе которых, помимо Китая, будут Россия и Индия. Евросоюз ждет «загнивание», ухудшение экономического положения в этих странах и близость к распаду или же распад. Это будет время заката мощи Евросоюза, так же как и время заката силы США.

На этом темном фоне более благоприятные возможности для мира и благополучия нам предоставит период с весны 2022 до весны 2023 года. Многие взрывоопасные конфликты в это время удастся погасить, победить зло (остановить многие негативные тенденции), усадить враждующие стороны за стол переговоров.

Таким образом, ближайшие пять лет станут временем неимоверного напряжения и борьбы с различными последствиями демократических перемен.