Фоторепортаж: Как прошел женский марш солидарности в Минске 29 августа

Женский марш солидарности в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 29 августа, тысячи женщин вышли на марш солидарности в центре Минска. Мероприятие назвали "Гранд-парад женских миротворческих сил". Многие были в белом и красном, несли цветы, лозунги и плакаты, порой написанные с большим чувством юмора.

В субботу, 29 августа, тысячи женщин вышли на марш солидарности в центре Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сообщается, что женщины проводят свое шествие для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".

Как сообщает БелаПАН, акция началась в 16.00 у площади Победы, где стали собираться сотни женщин с цветами. Уже в 16.15 количество участниц увеличилось до нескольких тысяч. Они скандировали: "Не простим!" Подъехали автозаки, милиция предупреждала в мегафоны о том, что мероприятие не санкционировано.

Женский марш солидарности в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В руках у многих женщин были цветы, некоторые пришли с плакатами, на которых было написано: «ОМОН, не бей пенсионерок!», «Против кого воюете?», «Бегаю быстрее, чем ОМОН», «Мы против насилия»…

Женщины разного возраста собрались в центре Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мероприятие назвали "Гранд-парад женских миротворческих сил". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала женщины двигались в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили милицейские микроавтобусы и ОМОН. Участницы марша развернулись обратно, скандируя "Позор!" и "Это наш город!".

В Минске проходит женский марш солидарности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает interfax.by, колонна шла по проспекту Независимости к кинотеатру "Октябрь". Около 17.30 силовики перекрыли дорогу на Академию наук, и протестующие повернули назад. Колонна разделилась, и часть участниц акции направилась в сторону Комаровского рынка, а затем - к площади Бангалор.

Женщины разного возраста собрались 29 августа на марш солидарности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не обошлось без задержаний: прямо во время стрима были задержаны журналисты «Радые Свабода», корреспондент Deutsche Welle, которого вскоре отпустили, а также съемочная группа телеканала "Белсат". В начале акции были задержаны еще как минимум трое мужчин.

Минск. 29.08.2020 г. Маш солидарности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске проходит женский марш солидарности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 августа тысячи женщин вышли на акцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 августа тысячи женщин вышли на акцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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