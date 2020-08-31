В Беларуси водителей лишают прав за «гудки солидарности»: спросили у адвоката, что делать в такой ситуации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В последнее время многочисленные гудки автомобильных клаксонов можно услышать во многих белорусских городах. Так водители проявляют свою солидарность с теми, кто в эти дни выходит на улицы в знак протеста. Но сейчас за подачу звукового сигнала стали штрафовать. И даже лишать прав!

- Как такое возможно!? - задаются вопросом не только обыватели, но и сами водители, имеющие права и знающие ПДД. - Лишать прав за гудок?! Это же не пьяное вождение, не ДТП с пострадавшими и даже не выезд на встречку!

«Комсомолка» разобралась в ситуации и узнала у юриста, что нужно делать, если вас хотят лишить прав за подачу звукового сигнала.

Лишить прав могут, если подача звукового сигнала привела к созданию аварийной обстановки

Итак, согласно пункту 172 ПДД, звуковой сигнал может подаваться только в двух случаях: для предотвращения ДТП и предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. В других случаях гудеть запрещено. Ответственность прописана в статье 18.14 КоАП РБ. Во втором пункте сказано, что за нарушение правил пользования звуковым сигналом можно получить от предупреждения до 3 базовых величин штрафа - то есть до 81 рубля. Соизмеримое наказание? Возможно. Откуда тогда берутся истории про лишение прав за гудок? А дело в том, что в этой же статье есть пункт 10. По нему, если подача звукового сигнала привела к созданию аварийной обстановки, грозит штраф от 5 до 20 базовых (от 135 до 540 рублей) с возможным лишением прав на срок до двух лет. Что такое «создание аварийной обстановки»? Это термит четко прописан в КоАП.

«Под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц», - сказано в кодексе.

Что это означает на практике? Например, вы подали звуковой сигнал, а водитель в соседней полосе испугался и дернул рулем. Аварии не случилось, но направление движения его машины изменилось, а значит, вы создали аварийную обстановку.

Общее количество составленных административных протоколов за подачу звукового сигнала официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова назвать отказалась. Однако, по данным адвоката Павла Латышева, только к нему за помощью с такими протоколами обратились более трех сотен человек.

- Сколько таких протоколов по стране - сказать сложно, но в первую неделю после президентских выборов ГАИ была настроена очень решительно, и по этим делам шло в основном лишение прав, - рассказал «Комсомолке» адвокат.

По его мнению, большинство протоколов были составлены с нарушениям. Павел Латышев перечислил «Комсомолке» основные:

- Составляют протоколы об административном правонарушении в отсутствие лица, при этом не уведомив его об этом.

- Высылают повестку на рассмотрение дела в день, когда это дело рассматривается - то есть ненадлежащим образом уведомляют о дне, месте и времени рассмотрения дела.

- Не уведомляют об окончании подготовки дела к рассмотрению и о том, что лицо имеет право знакомиться с материалами дела.

- Составляют протокол на собственника транспортного средства, не разбираясь, а действительно ли он был за рулем в момент якобы административного правонарушения.

- Не предоставляют времени для осмысления материалов дела и времени для заключения договора с адвокатом, указывая, цитирую: «это нецелесообразно» - это есть прямое нарушение права на защиту - статья 2.8 ПИКоАП, статья 62 Конституции Республики Беларусь.

- Не представляют допустимых и достаточных доказательств виновности лица в инкриминируемом деянии.

- Не указывают конкретных лиц, кому была создана аварийная ситуация от звукового сигнала - в 100% дел, прошедших через меня.

- Отказываются доказывать виновность лица путем представления соответствующих доказательств при соответствующем ходатайстве.

- Грубейшим образом нарушают процедуру рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренную статьей 11.5 ПИКоАП Республики Беларусь. Все рассмотрение сводится к одному вопросу: «Вину признаете или не признаете?» И так по конвейеру - на одного человека приходится 1 - 2 минуты.

- Отказываются незамедлительно выдать копию постановления. Выдают через 5 - 7 дней - таким образом в одностороннем порядке сокращая гражданину 10-дневный срок на обжалование.

Павел Латышев помогает пострадавшим составлять жалобы в вышестоящие органы. О результатах говорить пока рано - по его словам, такие жалобы будут рассматриваться в течение месяца после подачи.

А есть ли вообще смысл жаловаться? Адвокат уверен: есть.

- Есть такая старая поговорка: «Если бороться - можно проиграть. Если не бороться - уже проиграл». Здесь каждый гражданин должен для себя решить сам - признает ли он факт незаконного привлечения к ответственности, смирится ли с этим, либо попробует отстоять свое честное имя. Потому что вмененная часть 10 статьи 18.14 КоАП останется в базе на долгие годы и потом при следующем привлечении к ответственности может сыграть злую шутку, - считает адвокат.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если хотят лишить прав за сигнал

Павел Латышев составил краткую инструкцию для тех, кого хотят лишить прав за подачу звукового сигнала. Есть две схемы действий.

Если постановление по делу еще не вынесено

Сначала нужно ознакомиться с материалами дела. Главное - определиться, есть ли в материалах дела доказательства того, что вы создали аварийную обстановку.

Если таких доказательств нет либо вы сигналили для предотвращения ДТП, нужно подготовить и подать в прокуратуру и вышестоящую ГАИ соответствующую жалобу на неправомерные действия инспектора ДПС по составлению в отношении вас протокола об административном правонарушении.

Если вас вызывают в ГАИ, а ответа на жалобу еще нет, необходимо в ГАИ заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела до разрешения поданных жалоб.

Если жалобы не удовлетворены, либо их проигнорировали и не рассмотрели, то на стадии рассмотрения дела в ГАИ необходимо на основе жалобы подготовить и подать ходатайство о прекращении административного процесса за недоказанностью либо отсутствием состава административного правонарушения.

Если дело уже рассмотрели и постановление по нему вынесено

Здесь также начинать нужно с ознакомления с материалами дела.

Далее необходимо подготовить и подать соответствующую жалобу на вынесенное по делу постановление. Важный момент: сделать это надо в течение 10 суток со дня объявления постановления (если вы присутствовали при рассмотрении дела) либо в течение 10 суток с момента получения копии постановления (если вы отсутствовали на рассмотрении дела).