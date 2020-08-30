Новополочанка с ребенком рисовала на асфальте, ее забрали в РОВД и будут судить: на рисунке был бчб-флаг

На женщину, которая с четырехлетним сыном рисовала на асфальте, составили протокол: на рисунке был БЧБ-флаг. Фото: архив Зои Скворцовой.

28 августа семья Скворцовых из Новополоцка – родители и двое детей – вышли на вечернюю прогулку. Младший ребенок испачкался, и отец повел его домой переодеваться. А мать со старшим сыном, четырехлетним Яном, стали рисовать мелками на асфальте.

- Сын нарисовал домик, а я – флаг и написала «Жыве Беларусь!», «Свободу политзаключенным!», - рассказала Зоя Скворцова. – Рисунок был небольшой и неяркий, у нас уже мелки заканчивались. Это было около завода «Измеритель», там такая площадка, где постоянно гуляют дети, многие рисуют мелками. Никогда никто претензий по этому поводу не предъявлял. Но тут вдруг из здания выбежали охранник и начальник охраны, начали кричать на меня, требовать, чтобы я смыла рисунок. У меня был с собой литр воды, я сказала, что согласна смыть. Но они начали звонить в милицию.

Как рассказала Зоя, у нее сложилось впечатление, что вначале в милиции не восприняли всерьез сигнал, что около завода кто-то рисует мелом на асфальте, и приняли вызов только после того, как охранник уточнил, что на рисунке есть БЧБ-флаг и надписи.

В милицию Зою увезли вместе с четырехлетним сыном и двумя детскими самокатами. В РОВД они пробыли около полутора часов. И сотрудники милиции, и следователь, по словам женщины, вели себя корректно, но ребенок все равно пережил стресс – мальчик был испуган, плакал, просил есть, у него сбился режим.

- Я, конечно, успокаивала сына, пыталась свести все в шутку. Но он до сих пор боится милиции, вчера вышли с ним на прогулку, увидел двух патрульных и сразу схватил меня за руку: «Мама, они нас не заберут?». Первую ночь спал плохо, сейчас понемногу успокаивается.

Зоя надеется, что ей удастся обойтись без услуг психолога и самой вернуть сыну душевное спокойствие.

В понедельник, 31 августа, женщину ждет суд.

- Мне сказали, что я нарушила постановление о благоустройстве территорий, якобы там запрещено рисовать на асфальте. Но я нигде такого запрета не нашла! И ни нам, ни кому-то из моих знакомых никогда не делали замечаний за то, что дети рисуют на асфальте, где бы они это не делали, - недоумевает Зоя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В одном из детских садиков в Молодечно мальчика наказали за слова «Лукашенко в автозак!»

Мама трехлетнего ребенка пытается разобраться, что на самом деле произошло в садике, воспитатели отрицают свою вину

Жительница Молодечно Рада Рогова пытается разобраться в ситуации, которая произошла с ее трехлетним сыном в детском саду. Когда отец пришел забирать мальчика из сада, тот рассказал, что его заперли в туалете за слова «Лукашенко в автозак!». Малыш утверждал, что просидел в туалете почти весь тихий час.

Воспитатели в разговоре с Радой отрицали, что таким образом наказали мальчика, сославшись на то, что ребенок «все выдумал».

Рада записала видеообращение, в котором говорит, что намерена выяснить, что на самом деле произошло с ее сыном, так как ребенок с того дня отказывается ходить в садик, боясь, что там его снова накажут таким образом. По словам Рады Роговой, мальчик мог услышать эту фразу по телевизору в репортажах об акциях протеста.

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