«Валюты хватает, привезли»: ситуация у столичных обменников в воскресенье, 30 августа и почем доллары-евро

Валюты хватает, ажиотажа нет. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Курс доллара и евро начал расти сразу после президентских выборов. К середине прошлой недели основные валюты в Беларуси перешагнули психологический рубеж. А народ предсказуемо ломанулся в обменники. И тогда Нацбанк рекомендовал банкам обеспечить обменники валютой и взвешенно подходить к курсам. Помогло ли это? Корреспонденты прогулялись по минским обменникам и посмотрели, есть ли в них валюта.

В обменнике Технобанка в одном из магазинов на Жуковского девушка сдает 20 долларов из ста. Сдачу получает без проблем, валюты в обменнике сейчас хватает.

- А еще на прошлой неделе у меня не получилось сдать 20 долларов, не было сдачи, - рассказала она. - Кассир сказала, что продавали только ту валюту, которую сдали накануне.

Сейчас же сотрудница банка говорит, что валюту привезли из головного офиса.

Никакого ажиотажа нет и в обменнике Технобанка на Воронянского. Курсы тут такие: доллар покупают по 2,70, а продают по 2,80. Евро банк готов купить по 3,21 рубля, а продает по 3,33.

Пусто у обменника Банка «Дабрабыт» в универсаме «Рига». Скучающая кассир говорит, что валюты сейчас хватает. Также мы заглянули в обменник Франсабанка в магазине «Виталюр» на Некрасова. У обменника никого. Кассир говорит, что и у них валюты в достатке. Доллар тут готовы покупать по 2,70 рубля, продавать - по 2,78. Евро покупают по 3,18 рубля, а продают по 3,29.

Аналогичная ситуация, по словам читателей «Комсомолки» и в других минских обменниках. Ажиотажа нигде нет. Но белорусский рубль продолжает дешеветь.

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