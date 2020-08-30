На Припяти прошел фестиваль «Зов Полесья»

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В нем приняли участие представители Гомельской и Брестской областей, а также артисты из Украины. Среди гостей были губернатор Гомельской области Геннадий Соловей слева и экс-премьер Сергей Румас.

На празднике прошли концерты и мастер-классы. Свое мастерство продемонстрировал и народный художник Беларуси Иван Супрунчик. Этот уникальный человек создает все свои скульптуры только с помощью топора.

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья». Фото: Виктор ДРАЧЕВ