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На Припяти прошел фестиваль «Зов Полесья»

В агрогородке Лясковичи Петриковского района 29 августа прошел Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья"
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Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В нем приняли участие представители Гомельской и Брестской областей, а также артисты из Украины. Среди гостей были губернатор Гомельской области Геннадий Соловей слева и экс-премьер Сергей Румас.

На празднике прошли концерты и мастер-классы. Свое мастерство продемонстрировал и народный художник Беларуси Иван Супрунчик. Этот уникальный человек создает все свои скульптуры только с помощью топора.

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль «Зов Полесья».

Фестиваль «Зов Полесья».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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