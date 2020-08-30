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Фоторепортаж: что происходило 30 августа на улицах Минска и у стелы

Наши корреспонденты собрали много интересных фото с мирной акции протеста 30 августа 2020
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Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. 30.08.2020 г.

Минск. 30.08.2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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