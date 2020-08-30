Фоторепортаж: что происходило 30 августа на улицах Минска и у стелы

Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск. 30.08.2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мирная акция протеста в Минске 30 августа 2020 г.
Фото: Павел МАРТИНЧИК