«Мы на день рождения! Белорусов бить нельзя!»: колонну из нескольких тысяч протестующих в Бресте 30 августа встречал водомет

Брестчан не пустили на площадь Ленина - угрожали применить водомет. Фото: Оксана БРОВАЧ

На протестный марш в Бресте 30 августа собралось несколько тысяч человек. Прикинуть количество людей на улицах сложно: колонна с флагами и шариками шествовала по городу, и по пути к ней присоединялись желающие.

Люди с площади ушли на Советскую. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Люди собрались около площади Ленина. Все подходы к ней, даже со дворов, были огорожены турникетами, дежурила милиция. Тех, кто шел по своим делам, свободно пропускали. Когда начали собираться протестующие, турникеты закрыли.

– Позор! Позор! - стали выкрикивать собравшиеся и ушли от площади в сторону Советской.

Участники этого марша быстро стали исчисляться не десятками, а сотнями и даже тысячами.

– Брест, выходи! Жыве Беларусь! - такие лозунги выкрикивали во время шествия.

Колонна вышла на проезжую часть, но оставила полосу для транспорта. Фото: Олег ПОЛИЩУК

На Советской колонна встретилась с врачами в белых халатах. У них был плакат «У нас консиллиум». Как рассказали очевидцы, кого-то из врачей пытались задержать около KFC на бульваре Шевченко, но люди не дали.

С лозунгами «Это наш город!», «Мы идем бесплатно», «Далучайся!» колонна двинулась в направлении проспекта Машерова. Люди были настроены позитивно. Когда проходили мимо дома, где в окне сидела собака, стали кричать «Со-бач-ку!»

Позже в колонне появились колонка и микрофон. Звучали песни Михалка и Лявона Вольского, а также бессмертные хиты - «Перемен» и «Bella Ciao».

Брест вышел на мирную акцию протеста в 30-градусную жару. Фото: Олег ПОЛИЩУК

На проспекте Машерова протестующие заняли проезжую часть. Одну полосу оставили для движения транспорта. Марш двинулся на восток - в микрорайоны.

– В прошлый раз мы 16 км прошли. Интересно, сегодня побьем рекорд? - говорили в толпе.

В шествии по городу участвовало несколько тысяч человек. Фото: Олег ПОЛИЩУК

За Тришинским кладбищем со стороны ЦМТ по пути следования колонны протестующих были замечены автозаки и милицейские микроавтобусы. Сотрудники ГАИ попросили колонну направиться на тротуар и в сторону ЦМТ.

– Там автозаки! Мы туда не пойдем, мы испортим газон! Мы пойдем налево! - спорили с инспекторами протестующие.

На светофорах колонна останавливалась. Фото: Олег ПОЛИЩУК

В итоге и пошли налево: на Пионерскую, хотя прошлые разы шествие сворачивало направо, в сторону Гребного канала.

Дальше в колонне случилось замешательство: люди не могли определиться - им идти в микрорайон по Янки Купалы или по улице Пушкинской в центр. Шествие разделилось, но потом снова собралось: люди пошли в центр.

Единственные люди в форме, которых повстречали протестующие - сотрудники ГАИ. Фото: Олег ПОЛИЩУК

В голове шествия кто-то нес похоронный венок, были люди с шариками в виде вертолета и в виде торта со свечкой. Выкрикивали «Вот наш подарок» и «С днем рождения...» - и дальше слово, которым президента называют протестующие и которое обижает его, он об этом сам говорил в Бресте.

Брестчане прошли по городу около 15 км. Фото: Олег ПОЛИЩУК

– Мы здесь власть! - появился новый лозунг.

После 4-часовой прогулки по городу людей меньше не стало - и это несмотря на 30-градусную жару. По разным оценкам, вышли на мирную акцию протеста от 5 до 10 тысяч брестчан.

Брестчане выходили встречать колонну и присоединялись к ней. Фото: Олег ПОЛИЩУК

Шествие наконец подошло к площади Ленина. Здесь людей уже встречали турникеты, цепочка из милиции с дубинками и водомет.

Милиция встречала протестующих водометом, но не применила его. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Мы на день рождения! Белорусов бить нельзя! Вам с нами жить! Поливай! Один за всех - и все за одного! Это наша площадь! Дай дорогу! Мы вам платим! Хватит выполнять преступные приказы! - такими лозунгами колонна протестующих ответила милиции.

В громкоговоритель со стороны милиции говорили что-то про то, что мероприятие не санкционировано и будет применена сила, но голос заглушался криками.

– Рогачук (председатель горисполкома - Ред.) к ответу! - стали скандировать.

Колонна выкрикивала «Мы на день рождения!», когда милиция не пускала людей на площадь. Фото: Оксана БРОВАЧ

Некоторые решили пойти на непосредственный контакт с милицией. Несколько девушек подошли к оцеплению и попытались договориться. – Идите играйте со своими детьми в песочнице! - послышалось со стороны милиции в адрес переговорщиц.

Толпа стала скандировать «Мы не уйдем!» и стала хором петь «Пагоню» и «Тры чарапахі». Правда, уже через примерно 20 минут люди развернулись и ушли.

– Мы еще вернемся! - выкрикивали напоследок.

В Бресте было действительно горячо! Фото: Оксана БРОВАЧ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» помогали водой. Фото: Оксана БРОВАЧ

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