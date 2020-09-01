Приговор по делу о смертельном ЧП на салюте 3 июля 2019 года: три года колонии-поселения

Максимилиан Сапронов и Константин Денисов находятся под стражей уже больше года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дело о взрыве во время салюта 3 июля 2019 года в суде слушали со 2 апреля. Обвиняемые - российские инженеры Максимилиан Сапронов и Константин Денисов. Они сотрудники «Пиро-Росс» - фирмы, которая поставляла в Беларусь фейерверки.

Константин и Максимилиан уже больше года находятся под стражей. Еще один обвиняемый - Алексей Круглик, командир патрульной роты Минской военной комендатуры - под подпиской о невыезде.

Алексей Круглик, командир патрульной роты Минской военной комендатуры, как и другие обвиняемые, своей вины не признает Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 сентября суд приговорил их к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. В этот срок Денисову и Сапронову зачтут тот год, что они уже провели под стражей.

Вопросы компенсации морального вреда потерпевшим будет рассматривать гражданский суд.

Суд вынес частное постановление Минобороны. В течение месяца в ведомстве должны отчитаться о мерах, которые они приняли, чтобы устранить недостатки в работе. На предыдущих заседаниях не раз звучало: для салюта использовали в том числе бракованные заряды, заряды с истекшим сроком годности и те, что не сработали во время прошлых запусков на другие праздники, потому что использовать новые было дорого.

Напомним, 3 июля 2019 во время праздничного салюта в центре города подорвались заряды. Как позже выяснилось, бракованные фейерверки, которые нельзя было использовать, все же зарядили. Внутри мортиры произошел взрыв, осколки попали в людей, которые собрались посмотреть на салют. Погибла женщина – 64-летняя Наталья Максимчук. Всего в деле 11 пострадавших. В окнах близлежащих домов вылетели стекла. Как выяснили во время следствия, в восемь салютных установок зарядили 480 изделий. Больше чем 190 из них, то есть почти 40%, использовать было опасно.

В суде Константин Денисов рассказал, что действительно обкатывал фейерверки, чтобы уменьшить их диаметр. Но, по его словам, это никак не влияло на безопасность запуска, могло ухудшить только визуальную картинку в небе. Свою вину Максимилиан Сапронов и Константин Денисов не признали: они говорят, что действовали по указанию руководства, безопасность этих действий была доказана на испытаниях завода. Алексей Круглик тоже говорил о том, что его действия не могли привести ко взрыву: во время следственного эксперимента, рассказывал он, проверяли все способы и стреляли целую неделю. Ни один из опытов к таким последствиям не привел. Обвиняемые считают, что к ЧП могли привести проблемы с проводкой.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.