Экс-ректор Университета культуры о своем увольнении: «Может, и к лучшему. Я попросила оставить мне полставки, чтобы учить детей»

Министерство культуры внезапно уволило ректора Университета культуры и искусств за сутки до начала нового учебного года. 1 сентября студенты снова вышли выразить свое мнение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Алина Анатольевна Корбут возглавляла БГУКИ с декабря 2017 года. 31 августа ее внезапно уволили. «Комсомолка» связалась с бывшим ректором и расспросила, как и почему это произошло.

- Алина Анатольевна, многие в шоке от вашего увольнения, не понимают - почему так случилось?

- Для меня это тоже шок, - призналась «Комсомолке» экс-ректор БГУКИ. - Я вчера (разговор происходил 1 сентября. - Ред.) шла на ректорат, готовилась к сегодняшней линейке... Внезапно приехали министр с замминистра, зачитали приказ.

- Да, студенты рассказывали, что вы готовились к 1 сентября, и вдруг… Хотя некоторые сомневаются: может, вы сами собирались увольняться?

- Нет, абсолютно. Для меня все это случилось внезапно. Эффект неожиданности Министерством культуры был достигнут. Поэтому всё, как они хотели (улыбается).

- А что они вам сказали?

- Министр сказал, что контракт расторгнут по инициативе нанимателя. Имеет право - и все. Какие ко мне претензии? Сейчас такие люди не нужны, нужны государственные руководители. Ну и, в общем, без объяснения причин…

Алина Анатольевна Корбут, еще будучи ректором, вместе со своими студентами перепела песню Niletto «Любимка». Получилось очень круто, сегодня песня словно приобрела новый смысл и звучание. Фото: buk.by

- Но вы почти за три года показали себя хорошим руководителем…

- Наверное, им виднее. Я сейчас не готова давать полноценное интервью. Вы же понимаете, в каком я состоянии.

- Но есть хотя бы мысли - что дальше?

- Я очень просила своего нанимателя оставить мне полставки на моей родной кафедре, я работаю в университете с 1997 года. И на любых должностях всегда преподавала, хотя бы на полставки. Обещали, посмотрим.

- Да, вы же всю жизнь проработали в Университете культуры…

- Да, это единственное место работы, поэтому я попросила оставить меня в университете хотя бы преподавателем. Чтобы остаться со студентами. Вроде бы обещали.

- И вы готовы сейчас идти в университет преподавать?

- Готова. Если мне позволят, конечно.

- Как вы себя сейчас чувствуете? Какие ощущения, обидно?

- Пока все осознаю. Может быть, все и к лучшему (улыбается).

- Студенты говорят, что зауважали вас еще сильнее, потому что они понимают, что, по сути, вы не пошли против детей, которые высказали свою позицию, свое мнение.

- Да, причем мнение было такое - против насилия. Вышли человек 20 - 30, стояли возле университета (в середине августа. - Ред.). Приезжал министр, я видела, что расценили это как-то по-другому, какие-то политические мотивы привязали. Хотя на самом деле это было абсолютно просто…

- Возможно, ожидали от вас каких-то жестких или даже жестоких действий по отношению к подчиненным?

- Да, ожидали. Но, не дождались…

Напомним, Алина Анатольевна Корбут, еще будучи ректором, вместе со своими студентами перепела песню Niletto «Любимка». Получилось очень круто, сегодня песня словно приобрела новый смысл и звучание.

ДОСЬЕ «КП»

Алина Анатольевна Корбут родилась в 1972 году, в 1993-м с отличием окончила Минский институт культуры, там же аспирантуру, защитила диссертацию. Окончила Республиканский институт высшей школы при БГУ по специальности «Психолог. Преподаватель психологии». В БГУКИ с 1997 года. Работала на кафедре педагогики социокультурной деятельности, прошла путь от преподавателя до ректора университета (декабрь 2017-го). Почетный профессор Лоянского педагогического университета (КНР). Отмечена благодарственным письмом президента Беларуси, почетной грамотой общественной организации «Белорусский союз женщин», благодарностью министра культуры Беларуси. Автор более 100 научных и учебно-методических работ, учебно-методических пособий и научных монографий.

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