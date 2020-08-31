Виктория Азаренко выиграла первый турнир за четыре года и поднялась на 27 место в рейтинге

Этот титул стал для Азаренко 21-м в карьере. Фото: wtatennis.com

Из-за коронавируса турнир «Цинциннати-2020» прошел в Нью-Йорке и недосчитался ряда сильных игроков, которые не приехали в Америку. Впрочем, это не преуменьшает победу Виктории, которая выиграла свой первый турнир с 2016 года.

Азаренко победила двух француженок - Ализе Корне (60 в рейтинге) - 6:4, 7:5 и Каролин Гарсию (49) - 6:2, 7:6, хорватку Донну Векич (24) - 6:2, 6:3, представительницу Унс Джабир из Туниса (39) - 7:6, 6:2, а в полуфинале британку Йоханну Конту (15) - 4:6, 6:4, 6:1.

Японка Наоми Осака не вышла на финальный поединок из-за травмы:

- Очень жаль, ведь так неприятно сниматься из-за травмы. Вчера я дернула подколенное сухожилие на левой ноге и до сих по не восстановилась, - цитирует Наоми gotennis.ru

Этот титул стал для Азаренко 21-м в карьере. Она заработала 285 тысяч долларов и 900 рейтинговых очков.

- Жаль, что не удалось провести финальный матч, потому что я очень ждала встречи с Наоми. Это была бы отличная возможность увидеть ее уровень. Я проиграла ей в нашем последнем матче, так что действительно была в ожидании финала. Но мне приходится смириться с этим. Я провела здесь пять классных матчей и заслуживаю того, где нахожусь сейчас. Мои результаты подтверждают, что я все делаю правильно. Это мой первый титул в статусе мамы. Я об этом даже не думала. Это особенный момент. Я много работаю, чтобы побеждать, но мне нравится сам процесс игры и борьба, а победа - это для меня, пожалуй, бонус. Победа на турнире - это тоже бонус. Я наслаждаюсь игрой. Мне сегодня так понравилось на тренировке, что я хотела вернуться. Сейчас я чувствую себя на корте по-другому, - цитирует Азаренко пресс-служба WTA-тура.

Благодаря этой победе Виктория 31 августа поднимется на 32 позиции - с 59-го места на 27-е.