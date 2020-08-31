«Всем «А»-классам принести красные шары, «Б»-классам - зеленые»: в Беларуси готовятся к линейкам после выборов

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Канун учебного года - 2020/2021 выдался напряженным. Некоторые задумались сменить школу в зависимости от протоколов, которые подписали или не подписали педагоги из участковой избирательной комиссии. Некоторые мамы и папы, подозревающие педагогов своих чад в фальсификации выборов, готовы даже переводить детей на домашнее обучение. А родители первоклашек, выбирая учителя, читают теперь не только о том, как тот преподает арифметику и относится к детям, но и ищут результаты голосования на участке, где работал в участковой избирательной комиссии педагог.

В Минобразования ни о каких расколах в школах на этой почве не знают.

- Давайте не будем школу превращать в политическое поле и политические баталии, - сказала на днях начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова. - Для работников системы образования важно, чтобы каждый ребенок имел возможность прийти в школу и имел равный доступ к получению качественного образования. Мы готовы принять каждого ребенка и организовать образовательный процесс на высоком уровне. Сегодня самое главное - это взаимодействие родителей и учреждения образования. И не вмешивать ребенка в политические баталии и страсти, которые происходят в нашей стране.

Как бы то ни было, во вторник, 1 сентября, дети возвращаются в школы.

- Нам в вайбер-чат написала учительница, какого цвета шарики нести на линейку. Всем «А»-классам быть с красными шарами, а «Б»-классам - с зелеными, - рассказывает мама пятиклассницы из Витебской области. - Есть те, кто не придал этому значения, но многим ситуация кажется нелепой. Один из родителей предложил принести белые шары - для директора. На что учительница сказала: «Белые - не в школу! Школа вне политики».

В минской гимназии вместо красно-зеленых шаров на линейке первоклассникам планируют вручить красно-зеленые флажки.

- Это вызвало волну недовольства. Большинство родителей первоклассников пока что намерены отказаться. Почему? Они в этой школе голосовали, к итогам подсчета голосов есть большие вопросы. Кстати, поэтому и от букета администрации школы большинством голосов отказались, - признается Владимир, отец новоиспеченного школьника из Минска.

Споры происходят не только из-за атрибутики в красно-зеленых цветах, но и о линейке в принципе.

- Родители не успели еще познакомиться, а уже два дня проспорили в чате о линейке к 1 сентября, - рассказывает Валентин, папа первоклассника одной из столичных гимназий. - Сначала разбирались, покупать один букет учителю или каждый решит эту дилемму сам. В итоге решили покупать один (с долгими спорами, какой именно - по цветам и ботаническому ассортименту), но сразу же выделилась оппозиция, которая будет дарить то, что посчитает нужным. Те, кто участвует в общем букете, решили перевести деньги за свои букеты на благотворительность. В родительском комитете говорят, что по этому поводу будут флажки от организации, которая помогает болеющим детям.

В некоторых школах линейки пройдут только для первоклашек и выпускников. А первый урок, анонсирует Минобразования, будет посвящен теме «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Основная задача такого занятия, отмечают в госоргане, «формирование у учащихся чувства гордости за достижения нашей страны за годы независимости, воспитание гражданской ответственности, инициативности и творческой активности».