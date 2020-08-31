Новый рекорд: белорусы должны банкам более 15 миллиардов рублей

Обновлена статистика кредитов и госдолга Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Национальный банк Беларуси опубликовал традиционный статистический бюллетень. В этом документе на 263 страницах обобщены данные о кредитах, в том числе и просроченных. Сведения собраны на 1 августа текущего года.

Согласно данным Нацбанка, на эту дату белорус ы оказались должны банковским структурам 15 миллиардов 261 миллион рублей. Это рекордная цифра - больше, чем сейчас, белорусы у банков еще не одалживали никогда.

Если говорить о структуре долгов, то картина следующая: жилищное кредитование - 9 миллиардов 306 миллионов рублей, потребительские кредиты - 5,744 миллиарда. Отметим также, что за 7 месяцев текущего года задолженность по потребительскому кредитованию увеличилась без малого на 5%. Еще больше - сразу на 10,1% - выросли долги по жилищным кредитам.

Белорусы - речь идет о физических лицах - остаются весьма дисциплинированными плательщиками: общий объем просрочки на 1 августа составил всего 47 миллионов рублей. Правда, в 2020 год мы входили с меньшей цифрой просрочки - 33,9 миллиона, но тогда еще ничего не предвещало коронакризиса.

Стоит отметить, что подавляющая часть просроченных кредитов - 46,5 миллиона рублей - приходится на потребительское кредитование, а на жилищное, соответственно, всего 0,5 миллиона рублей. К слову, 27 августа стало известно, что кредитование покупки вторичного жилья в Беларуси временно приостановлено всеми банками.

В АВГУСТЕ ДЕПОЗИТЫ СОКРАТИЛИСЬ

Статистики за август у Нацбанка пока нет. Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch приводит оперативные данные: в течение первых трех недель августа в белорусских банках наблюдался отток депозитов от 1% до 6%. Речь идет о шести системообразующих банках - Беларусбанке, Белинвестбанке, Банке развития Республики Беларусь (БРРБ), БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ и Белгазпромбанке. На них приходится около 60% активов банковской системы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За семь месяцев госдолг Беларуси увеличился на 8,3 миллиарда рублей

Министерство финансов Беларуси подсчитало объем государственного долга республики. На 1 августа он составил 53,1 миллиарда рублей. С начала года он вырос на 8,3 миллиарда рублей (18,6%). При этом внешний долг вырос на 600 миллионов долларов (или 3,7%) и составил 17,8 миллиарда долларов. А вот внутренний долг, хоть по сумме и меньше - 9,8 миллиарда рублей, - но показал куда более существенный рост - за семь месяцев он увеличился на 1 миллиард рублей (или на 11,8%).

Что касается возврата долгов, то за семь месяцев Беларусь погасила внешний госдолг на сумму почти 1 миллиард 50 миллионов долларов. Основные кредиторы - правительство и банки РФ (за семь месяцев им переведено 428,9 миллиона долларов), а также банки Китая (им Беларусь вернула 387 миллионов долларов).

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