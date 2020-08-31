Минздрав: осенью 2020 года в Беларуси есть риск заразиться одновременно гриппом и коронавирусом

Вакцинация от гриппа обычно начинается в конце сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беларусь готовится к вакцинации от гриппа. В этом году ситуация осложнена коронавирусом, который пока окончательно не ушел.

- Ожидается совместная циркуляция разных вирусов, и риск заражения одновременно несколькими вирусами высок, - предупреждает Минздрав. - Прежде всего опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции (COVID-19) и сезонного гриппа. Оба вируса обладают свойством неблагоприятно воздействовать прежде всего на легочную ткань, вызывая пневмонии. Доказанным является развитие после гриппа таких осложнений, как миокардит, синусит, отит, трахеит, менингит, энцефалит, миозит и других, которые могут закончиться неблагоприятно. Обе инфекции представляют опасность для любого человека, но прежде всего - для людей старшего возраста, беременных и лиц с любыми хроническими заболеваниями. Сейчас у человечества нет возможности защититься от инфекции COVID-19 с помощью вакцины, но у каждого есть возможность помочь себе не заболеть гриппом в предстоящем сезоне, сделав профилактическую прививку.

Вакцины от гриппа, которые будут предложены в этом сезоне, - обновленные. Ведь вирусы гриппа постоянно мутируют, за этим наблюдают специализированные лаборатории, которые прогнозируют, какие штаммы вирусов будут преобладать. На основании этих прогнозов и меняется состав вакцин, иначе они не будут эффективны.

В прошлом году мутации были настолько существенные, что Всемирная организация здравоохранения долго не могла определиться, какие штаммы лучше использовать в составе вакцины. В этом году уже известно, что в трехкомпонентных вакцинах будут обновлены все три составляющие: два вируса гриппа A (H3N2 и H1N1) и один из вирусов гриппа В.

В состав четырехкомпонентных вакцин включен еще один вирус В - аналогичный тому, что уже использовался в сезоне 2019/2020).

Точные сроки вакцинации Минздрав еще не назвал, но обычно прививать от гриппа начинают во второй декаде сентября, чтобы обеспечить защиту во время пикового сезона заболеваемости - традиционно это февраль - март.