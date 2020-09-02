Активная пенсионерка из Минской области: «Жизнь интересна, если не сидеть в телевизоре. Три месяца экономлю - и еду в путешествие!»

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«Я на пенсии вот уже почти 8 лет. Жизнь на пенсии хороша тем, что ты никому и ничем не обязан, чувствуешь себя свободным человеком. Конечно, пенсия моя небольшая, но и не маленькая, по сравнению даже с мужем. Не шикуем, но и не бедствуем. 3 - 4 месяца экономлю, собираю кубышку и отправляюсь в путешествие. Друзья ласково, я думаю, прозвали меня лягушкой-путешественницей. За 8 лет побывала в Калининграде (там живет дочь), в Санкт-Петербурге, Москве, туре по золотому кольцу России, монастыре в Дивеево, Муроме. Стараюсь также не пропустить паломнические поездки по Беларуси от нашей церкви.

Из Калининграда ездим в Польшу и Литву (тут, конечно, не без помощи дочери). А находясь дома, как обычная женщина, занимаюсь домашними делами: варю, убираю, летом огородик небольшой, где трудимся вместе с мужем. Заготавливаем варенья и соленья на зиму, сушим травы для чая. В свободное время делаю ролики в интернете, в основном поздравления своим друзьям, родным и близким, и памятные ролики ушедшим родным, а также ушедшим родным моих друзей. А друзей у меня много очень виртуальных (знакомство произошло благодаря соцсетям), с некоторыми мы уже встречались даже. Благодаря соцсетям мы нашлись со своими однокурсниками через 40 лет. Недавно побывала на своей Родине в поселке Копысь Оршанского района, тоже встречались с одноклассниками, а на обратном пути заехала сначала в Могилев к друзьям, затем в Жодино. Жизнь на пенсии интересна и разнообразна, если не сидеть тупо в телевизоре или на огороде. А денежку можно сэкономить. У нас нет евродверей, ламината, подвесных потолков, но есть газ, ванна, туалет, горячая вода, удобная мебель. Было бы только здоровье покрепче. «Комсомолку» выписываю все время, а проработала я 34 года начальником почтового отделения в Зубках Клецкого района Минской области».

Поздравляем Ирину Александровну - она становится победителем конкурса «Жизнь на пенсию» на этой неделе. Чтобы забрать приз, свяжитесь с редакцией по телефону 8 (017) 399-68-72 или 8 (029) 6-400-155. Внимание: редакция не высылает призы по почте.

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