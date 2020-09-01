Линейка в брестском лицее №1: напутствия на учебу – и ни слова про идеологию

В Бресте 1 сентября испортил дождь: линейки проходили в школах, а не на улице. Фото: Оксана БРОВАЧ

Торжественная линейка в лицее №1 имени А.С.Пушкина в Бресте, который в этом году отмечает 30-летие, заняла от силы 20 минут. Самый теплый в стране областной центр неожиданно встретил 1 сентября дождем, поэтому мероприятие проходило в спортивном зале. Здесь собрались 9-е, 10-е и 11 классы разных профилей – математического, экономического, химико-биологического, филологического.

Ребята выстроились по периметру в несколько рядов. Без шариков и даже почти без букетов. Все в лицейской форме, каждый класс – с галстуком своего цвета. В уголочке скромно стали несколько человек родителей.

Несмотря на открытые окна, в спортзале было очень душно, поэтому программу не затягивали. Все строго по делу, без лирических отступлений о судьбах государства и важности идеологии в образовательном процессе. Трогательные вступительные слова от ведущих, торжественное приветствие новичков лицея, государственный гимн, который никто не пел, наставление директора на новый учебный год и пушкинское стихотворение на десерт – на этом все.

Лицеистов на линейке мотивировали на хорошую учебу. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Пусть в наступающем юбилейном учебном году знания даются легче, предметы осваиваются с еще большим энтузиазмом. Знания будут насыщенными, а оценки за труд – высокими, – напутствует директор лицея №1 Бреста Ольга Гончаренко, и отдельно обращается к 9-классникам, которые только-только переступили порог лицея. – Не теряйте времени, возьмите максимум от команды профессионалов, работающих в лицее!

Коллегам директор лицея пожелала здоровья, сил и терпения. А потом пригласила к микрофону руководителей учебно-методических объединений: они доложили о том, как сложилась судьба выпускников. В лицее такой «рапорт родному городу, родительской и ученической общественности о результатах самоопределения учеников» – традиция. Так учителя вдохновляют лицеистов на будущие успехи и дают понять и детям, и родителям, что настроены на серьезную работу.

Например, прозвучало, что физмат в этом году закончили 66 человек, из них 12 – с золотой медалью. Все поступили в вузы по своему профилю. Выпускники других профилей тоже не подвели – продолжает обучение, как отрапортовали учителя, большинство выпускников.

Гости лицея быстро разошлись - у лицеистов после линейки начинались занятия. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Этот лицей моя старшая дочь заканчивала, теперь сын здесь в 9 классе будет учиться по филологическому профилю. Надеюсь, будет успевать. Обидно, что многие дети сейчас хотят уехать за границу. Я всегда думал, что так не должно быть – а в нынешней ситуации уже в этом не так уверен... Во всяком случае, я рад, что мой сын в лицее, он здесь получит хорошую подготовку – а дальше посмотрим, как судьба сложится, – говорит Сергей, отец одного из лицеистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Линейка в гомельской гимназии: без цветов и под госфлагом Как отметили День знаний в Гомеле (читать далее)