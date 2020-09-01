БелАЗ и Минский подшипниковый завод объявили забастовку? «Это фейк», - говорят на предприятиях

Между тем на БелАЗе рассказали, что на предприятии работа идет в штатном режиме. Фото читателя

Видео с безлюдными цехами и остановленными станками двух заводов появилось в телеграм-каналах утром 1 сентября. «Так День знаний отмечает БелАЗ. По словам читателей, рабочие просто не вышли на смену», - сообщает комментарий к короткому ролику. На видео в огромном цеху не видно ни одного человека. «Один из цехов Минского подшипникового завода тоже стоит без работы. Вся страна «празднует» День знаний», - говорится в тексте, сопровождающем ролик.

Между тем на БелАЗе рассказали, что на предприятии работа идет в штатном режиме.

- Предприятие работает, никаких мероприятий, указанных в этих источниках, нет. Это фейковая информация. Видео, скорее всего, было снято не сегодня. Этот цех сейчас работает, - пояснили в пресс-службе БелАЗа.

Правда, в одном из чатов предприятия идет активная дискуссия о необходимости забастовки. «Мы и так по факту давно стоим, пусть власть ищет деньги нам на зарплату», - приводит аргумент один из работников предприятия.

Между тем руководство Минского подшипникового завода опровергает информацию о забастовке.

- Это фейк. Это цех законсервированного оборудования, он уже лет 7 не работает. Минский подшипниковый завод в свое время выпускал до 18 миллионов подшипников в год. Сейчас объемы значительно ниже, поэтому часть оборудования и цехов законсервированы. И человек пошел и поснимал все это дело. Все остальные цеха работают, - заверил «Комсомолку» помощник генерального директора Сергей Талалаев.

Один из сотрудников завода рассказал, что рабочие планировали бастовать, но директор сказал рабочим, что после этого на предприятии будут значительные финансовые проблемы, что в итоге серьезно скажется на зарплате. Поэтому, по словам рабочего, пока на заводе работу не останавливали.

Между тем в Минске представители малого бизнеса - некоторые кофейни, СТО, печатные центры - остановили работу 1 сентября. Об этом они сообщили на своих официальных сайтах и страницах в соцсетях.