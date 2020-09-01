«Когда мы побеждали, мы не издевались и не калечили соперников». 10 известных спортсменов - о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси

Александра Герасименя

Известные белорусские спортсмены заявили о создании свободного объединения спортсменов Беларуси. Об этом они сообщили в видеообращении, которое выложили в интернет:

Степан Попов, чемпион мира и Европы, первых Европейских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси, лауреат публичного конкурса «Триумф. Героям спорта», обладатель международной награды Fair Play;

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Елена Левченко, мастер спорта международного класса, Бронзовый Призёр Чемпионата Европы. Чемпион Западной Конференции Женского NBA(WNBA). Лучшая центровая чемпионата Мира 2010г. Финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад;

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Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы;

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Никита Мещеряков, член национальной команды по баскетболу 3×3, призер Европейских игр, восьмикратный чемпион Беларуси по баскетболу;

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Егор Мещеряков, мастер спорта, чемпион Европы U22 1994, чемпион Беларуси и Украины, вице чемпион России, игрок Национальной сборной РБ 1995-2012, лучший игрок Беларуси 1998, 2001, 2002, 2008, 2009 годов;

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Артур Удрис, член национальной сборной по волейболу, бронзовый призер клубного чемпионата мира, российской суперлиги, кубка Южной Кореи, кубка и чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларуси;

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Надежда Остапчук, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике (толкание ядра);

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Екатерина Снытина, капитан национальной команды Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр;

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Александр Опейкин, основатель гандбольного клуба «Витязь», координатор Белорусского фонда спортивной солидарности, инспектор по маркетингу Европейской гандбольной федерации;

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Константин Яковлев, главный тренер гандбольного клуба "Витязь", мастер спорта, многократный чемпион и обладатель кубка Беларуси, серебряный призер кубка Польши.

- За свою жизнь я никогда не голосовала на выборах. Всегда считала, что мой голос ничего не решит, но этот август изменил мое мнение о самой себе. Вы все видели фотографию, которая появилась спустя пару дней после голосования, дедушка, сжав кулаки, стоит напротив бойца ОМОНа. Увидев ее, я поняла: я боюсь не того, что мой голос ничего не изменит, как сама себя успокаивала, а того, что если хотеть чего то большего для страны, для себя как гражданина, то станет только хуже. Что если пойти против системы, то эта система меня сломает.

Но мы все в этой жизни делаем выбор, и я выбрала больше не молчать о том, что происходит. Не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь, а как этот дедушка, сжав кулаки, с решимостью на лице, хоть и страшно, но стоять за свое право хотеть перемен, за право на лучшую жизнь, - сказала Екатерина Снытина.

- Хочу обратиться ко всем представителям единоборств, - сказал Степан Попов. - Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и еще бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают… Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Все это просто перевернуло мое сознание. Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Там мы были равными. Там были правила. Было уважение, и побеждал сильнейший. И когда мы кого-то из них побеждали, мы не издевались и никого не калечили. Мы всегда после поединка жали друг другу руки! Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Это сложно понять и нельзя простить.

- В этот решающий момент для жизни нашей страны, нашего народа каждый белорусский спортсмен должен задать себе вопрос: «Достоин ли я отстаивать честь страны, если не могу отстоять свою?», - заметила Александра Герасименя и призвала всех своих коллег присоединяться к свободному объединению спортсменов Беларуси.

Спортсмены требуют провести повторные выборы президента Беларуси, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, освободить и реабилитировать всех политических заключенных, провести проверки законности действий сотрудников правоохранительных органов, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Беларуси, выявить и наказать виновных в избиениях и издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций.