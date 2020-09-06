«Дочке могут удалить часть опухоли - это шанс на жизнь»: 4-летней Злате из Пинска собирают деньги

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- В мае мы начали замечать, что дочка прихрамывает. Невролог не могла понять, в чем причина ее хромоты. Нас положили в больницу, КТ головного мозга показала, что у Златы новообразование. А уже в детском онкоцентре был поставлен точный диагноз - диффузная глиома ствола головного мозга. Простыми словами, это опухоль, - рассказывает Ольга, мама Златы.

Белорусские врачи сказали родителям девочки, что удалить опухоль они не могут, и назначили лучевую терапию - 30 сеансов.

- Лечение уже позади. Сейчас Злата дома, но 7 сентября мы едем в онкоцентр для контрольной МРТ. Врачи посмотрят, в каком состоянии находится опухоль. Если она перестала расти, то Злату просто будут наблюдать, - говорит Ольга. - Но мы не сидим сложа руки и, зная о тяжелом диагнозе дочки, направили запросы в иностранные клиники. Откликнулась клиника в Турции, которая готова прооперировать Злату и удалить ей часть опухоли. Белорусские врачи дают 12%, что наш ребенок проживет еще пять лет. А вот турецкие специалисты дают 90%, что Злата будет жить после операции эти пять лет. Это наш шанс на жизнь!

Сумма операции - 27 тысяч долларов, из которой собрано 2954 доллара (на 28 августа). Родители просят помочь им закрыть сбор.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №500 Беларусбанка - г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY79AKBB31340000002650070000 в отделении 500/5097, бессрочный.

Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY14AKBB31341000001560070000 в отделении 500/5097, бессрочный.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY54AKBB31342000001370070000 в отделении 500/5097, бессрочный.

Российские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY79AKBB31343000001190070000 в отделении 500/5097, бессрочный.

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Левшук Ольги Анатольевны для лечения дочери Левшук Златы Витальевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 206-69-77.

Контакты: Ольга, мама Златы: (8044) 720-48-33.